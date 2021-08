Amenazó con cuchillo y tomó de rehén a sacerdote por no querer confesarlo

Un susto vivieron los habitantes del municipio de La Unión (Antioquia) en la tarde de este martes 3 de agosto cuando un joven secuestró e intimidó con arma blanca al Padre Tulio Ruíz, al parecer, porque no quiso confesarlo.

De acuerdo con un Policía del municipio, el joven, de 22 años, ingresó a la iglesia solicitándole al sacerdote que lo confesara, pero el religioso le dijo que esperara debido a que se encontraba ocupado, algo que no le gustó al joven quien se alteró e intimidó al padre con un arma cortopunzante.



La policía llegó a la iglesia con el fin de controlar la situación en compañía de inspección y personal profesional de la salud con el fin de convencer que saliera.



Contó el uniformado que el sacerdote se encontraba sentado en una silla de la iglesia y el joven manifestaba agredirlo si la policía no salía de la iglesia.

Después de varios minutos, se logró convencer al joven de salir de la iglesia .



"Se logró reducirlo en el parque entre la policía y la comunidad. Es de anotar que no se realizó la captura debido a que fue una conducta querellable en la que debe existir una denuncia por el afectado y el sacerdote desistió de formularla", contó el uniformado.



La policía condujo al joven a las instalaciones policiales de esta persona con el fin de judicializarlo, pero al no haber denuncia, fue dejado en custodia hasta el día siguiente esperando a que se controlará debido a su estado de exaltación.



Posteriormente, no hubo más opción que dejar en libertad al agresor del religioso.



MEDELLÍN