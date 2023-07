Al llegar a la Terminal de Transportes de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, el dueño de 'Estándar' —un perro labrador de 8 meses— se percató que su mascota no estaba bien de salud.



El animal había acabado de recorrer más de 200 kilómetros por carretera en la bodega de un bus de la empresa Coonorte desde el municipio de Santa Rosa de Osos, hasta su destino final en los límites con el departamento de Córdoba.

Aunque las personas que estaban alrededor del canino trataron de auxiliarlo ante su estado crítico, no pudieron detener la asfixia y la fatiga que terminaron por causarle la muerte.



Según las informaciones que se han dado a conocer del caso, 'Estándar' y su dueño se subieron al bus en el municipio del norte de Antioquia. El conductor le exigió el pago del pasaje del can, pero el hombre no tenía dinero para pagarle.

Ante esta situación, el conductor propuso llevar al perro en la bodega del vehículo, por lo que le pidió al dueño conseguir una caja para meterlo. Este no tuvo más opción que aceptar el trato, considerando que le dijeron que ahí no le iba a pasar nada.



Al detenerse en Valdivia, con 85 kilómetros de recorrido, los hombres fueron a revisar cómo iba el perro. Así lo explicó Raúl Ceballos, gerente de operaciones de Coonorte, a El Colombiano. “Vieron cómo estaba el perro y lo notaron bien, sin problemas”.



Sin embargo, tras completar el recorrido y llegar al Bajo Cauca, 'Estándar' ya no estaba bien. “El perro llegó a Caucasia y se bajó del bus con vida. Al parecer, un ataque de calor o una asfixia le provocó la muerte, en un hecho que lamentamos como empresa”, agregó Ceballos.



En un comunicado, Coonorte señaló que: "tenemos conocimientos y lamentamos profundamente los hechos presentados el día 29 de junio de 2023, nos encontramos realizando la debida investigación interna del hecho para tomar las medidas correctivas del caso".



