En el municipio de Ituango, ubicado en el norte de Antioquia, ni el alcalde se salva de las situaciones de inseguridad que se han recrudecido en los últimos meses.



Este sábado 15 de julio a Mauricio Mira, alcalde municipal, las autoridades le hicieron llegar un panfleto que está circulando por redes sociales en el que se le declara como objetivo militar de las disidencias de las Farc.



Dicho documento, que sería autoría de los Frentes 18 y 36 de las disidencias de las Farc, indica que declara al alcalde Mira “objetivo militar por paraco” y se le acusa supuestamente de permitir que el ‘Clan del Golfo’ asesine líderes sociales y campesinos y, además, de oponerse a la “jerarquía” de dichas disidencias en el territorio.



Mira indicó que este domingo 16 de julio se desarrollará un consejo de seguridad para determinar la veracidad del documento y las acciones a tomar al respecto.



"Yo pienso que esto se está dando por las denuncias que yo he hecho por la presencia de estos grupos armados ilegales en el territorio, tanto disidencias como 'Clan del Golfo', así como el incremento del accionar de estas estructuras desde octubre del año pasado", contó el alcalde.



Agregó Mira que los actos violentos como homicidios, amenazas y desplazamientos son cada vez más constantes, por lo que reiteró el llamado al Gobierno Nacional para que se incremente el pie de fuerza en esta zona de Antioquia.



Contó el alcalde, que en lo que va del año ha habido más de 17 asesinatos de campesinos, entre ellos cuatro líderes sociales, van 39 familias desplazadas por los llamados 'gota a gota', así como más de 120 personas y líderes amenazados.



"En este momento tenemos otro líder social que se encuentra amenazado que no ha podido salir de su región por falta de seguridad", agregó el mandatario local.



Referente a las amenazas en su contra, indicó que seguirá despachando desde su municipio, pero que sí restringirá sus movimientos y se quedará, por el momento, únicamente dentro del casco urbano.



"Estamos en la verificación de las amenazas, porque no he recibido llamadas ni amenazas directas. Sin embargo, voy a limitar mis movimientos, porque yo antes iba a las veredas para verificar las obras y hablar con las comunidades, pero ahora tendrá que limitarse", expresó Mira.



