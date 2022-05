Un insólito y escalofriante hecho se presentó este lunes en Santa Fe de Antioquia, Occidente antioqueño, cuando un hombre irrumpió en el cementerio municipal, profanó varias tumbas y salió corriendo por las calles con un cráneo en una bolsa.

"Es hallado por la estación de gasolina. Manifiestan que el sujeto estaba bajo los efectos, supuestamente, de algunas sustancias psicoactivas y con un comportamiento algo extraño y, efectivamente, se evidencia que en la bolsa está el cráneo descompuesto de una persona", explicó Doralba Palacio, secretaria de Gobierno de Santa Fe a Teleantioquia Noticias.

Las autoridades acudieron a la zona, donde los uniformados trataron de reducir al individuo, pero éste opuso resistencia y los agredió, dejando tres unidades policiales afectadas, de acuerdo con Palacio.



(Lea también: Buscan responsables de bus quemado en Anorí, Antioquia).



Los hechos sucedieron sobre las 10:00 a.m. cuando el hombre ingresó por los muros del campo santo, donde, además, dañó la puerta y algunos vitrales.



Finalmente el joven fue capturado y llevado a la estación de Policía donde recibió asistencia médica, pues, al parecer, presenta problemas de salud mental, razón por la cual, no podrá ser imputado por los delitos de agresión a servidor público, daños a bienes del Estado e irrespeto a cadáveres.



(Siga leyendo: Quintero dijo que en Antioquia también planearían asesinar a Petro).



"La Fiscalía conoce el caso, pero por su presunta esquizofrenia no puede ser imputado, sino que tiene que ser valorado y atendido en un hospital mental. Estamos haciendo la tramitología para que en pocas horas pueda salir hacia allá", aseguró el alcalde Andrés Felipe Pardo Serna.



Ernesto de Jesús Piedrahíta, sepulturero de Santa Fe de Antioquia, le manifestó al canal local Teleregión que esta no es la primera vez que algo así ocurre en el municipio, tiempo atrás una joven sacó a su madre.



“Por segunda, el daño más grande. La primera fue una muchacha que me sacó la mamá que estaba en momia, pero esa no hizo daños, únicamente abrió el osario donde estaba la mamá y no fue más. Este sí se propasó”, agregó el sepulturero.



A través de un comunicado a la opinión pública la Alcaldía informó que el hombre ya había sido llevado a “un centro especializado para personas que padecen trastornos mentales y está recibiendo la atención debida de manos de especialistas, con el acompañamiento de nuestra Secretaría de Salud y Protección Social y la E.S.E Hospital San Juan de Dios”.



Se conoció que el cráneo extraído pertenecía al cuerpo de un joven que estaba allí hacía unos dos años.

