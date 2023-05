En Antioquia se realiza la Cumbre Internacional de Noviolencia – Caicedo 2023 en la que diversos actores dialogan y comparten experiencias como método de lucha pacífica, reconciliación, resolución creativa de los conflictos y la protección de la vida.



En la jornada de este jueves 4 de mayo, se habló sobre reconciliación y, en este espacio, Daniel Gaviria, hijo de Guillermo Gaviria Correa, gobernador de Antioquia asesinado en cautiverio por la guerrilla de las Farc en 2003, contó su experiencia.

Daniel Gaviria contó su experiencia de dolor y de perdón frente al secuestro y asesinato de su padre y dirigiéndose a Pastor Alape, firmante del acuerdo de paz entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC, narró que descubrió el camino hacia la reconciliación, el perdón y la paz gracias a cuatro cartas de su padre, escritas en cautiverio.



“La perspectiva mía es un poco diferente porque yo tenía los pilares de la Noviolencia claros, gracias a esas cartas que encontraron en el campamento. Entonces, cada vez que mi mente decía ¿quiénes son los de las Farc? ¿quiénes son los responsables?, ahí entraba la otra voz, que era la voz de mi padre y eso fue lo que me salvó, lo que me ayudó a limpiar el corazón”, dijo Daniel.



Daniel Gaviria y Pastor Alape en la cumbre de la Noviolencia Foto: Gobernación de Antioquia

Posterior a esto, el hijo del exgobernador asesinado le brindó el perdón a Pastor Alape en un acto que estremeció a los presentes en el coliseo.



“Yo lo veo a usted dando pasos hacia la Noviolencia y eso me da confianza a mí y eso me lleva a poder extenderle el perdón. Yo quisiera decirle que usted, como inspiró a otras personas en algún momento a caminar el camino de la violencia, ahora haga lo posible por inspirar a las personas que están a su alcance a caminar el camino de la Noviolencia”, le manifestó Daniel al excombatiente.



Alape, por su parte, reconoció el gesto de Daniel Gaviria y le agradeció permitirle mirarlo de otra manera.



“Este proceso para mí ha sido complejo porque es también enfrentarse hasta con mi propia familia. Parte de mi familia fue masacrada, parte de mi familia tuvo que irse a la guerra y cuando hago el primer acto de reconciliación se me vino la familia encima. Cada respiro de la guerra es un respiro de dolor y de violencia. Uno en la guerra no alcanza a ver el corazón y la cara de con quien se va a enfrentar ni a quien le está haciendo daño. Solo nos lo permite estos momentos”, dijo el exintegrante de las Farc.



Agregó el firmante que el acuerdo de paz es un homenaje a la memoria de Guillermo y de Gilberto y afirmó, además, que al recibir el perdón sintió que es el impulso a trabajar arduamente para que sucesos como los que se vivieron no se vuelvan a repetir.



La cumbre la Noviolencia termina este viernes 5 de mayo y contó con ocho invitados internacionales procedentes de Irán, Alemania, México, Estados Unidos, Ruanda y Colombia, entre los que sobresale la iraní Shirin Ebadi, Nobel de la Paz en 2003.



