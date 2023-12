Obras en el proyecto Hidroituango alcanzan un 93 por ciento de ejecución

Durante la última visita de Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, al proyecto Hidroituango que ya le entrega energía al Sistema Nacional, se informó que la obra alcanza el 93 por ciento de avance.

Así lo explicó el vicepresidente de Proyectos de Generación de Energía de Empresas Públicas de Medellín, William Giraldo, quien recalcó que al momento hay cuatro máquinas generando energía y hace falta sellar el túnel derecho.



Según Giraldo, actualmente falta más o menos un 7 por ciento del proyecto, que corresponde a obras comprendidas en la segunda etapa y la instalación de los equipos electromecánicos de las unidades 5, 6 , 7 y 8.



Obras en la central Hidroituango Foto: EPM

Estos trabajos están a cargo del Consorcio CYS (conformado por: Yellow River CO., LTD Sucursal Colombia y Schrader Camargo S.A.S.), que en conjunto generarán 1.200 megavatios (MW) de energía, y sobre los cuales ya dio la orden de empezar a trabajar.



Así lo informó EPM el miércoles, 20 de diciembre, indicando que el valor aproximado del contrato es de un billón setenta y cinco mil millones de pesos y tendrá un plazo de ejecución de 1.125 días calendario.



"Esa etapa nosotros consideramos que va a ser mucho más fácil (…) yo creo que la vamos a recuperar con mucha más facilidad y esperamos poner en servicio la primera máquina de la segunda etapa en el año 2026 y las otras tres en el año 2027”, dijo el vicepresidente.



Agregó que estas irán un poco más despacio porque no se cuenta con el espacio para armar los equipos en casa de máquinas.

Hidroituango es ESPERANZA para Colombia 👏



“La casa de máquinas y todas las cavernas están construidas, lo que hay que hacer es retirar la tierra de lo que se tenía construido en esa etapa y empezar a colocar los equipos electromecánicos”, concluyó.



Por las condiciones actuales del río Cauca, la central le está entregando al país unos 800 megavatios de energía con las cuatro unidades que operan. Cuando el río aumente su caudal, esta podrá entregar entre 1.000 y hasta 1.200 megavatios, dado que cada turbina tiene una capacidad de 300 megavatios.



Es importante recordar que, las cuatro unidades de generación de la segunda etapa de Hidroituango no tienen un compromiso regulatorio.



