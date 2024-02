Antioquia: hay 727.000 pacientes de Savia Salud en riesgo por falta de medicamentos

Un cambio en el operador que entrega los medicamentos de Savia Salud EPS en Medellín, Bello, Envigado, Sabaneta y Caldas tiene en riesgo a más de 727.000 pacientes de la entidad, según advirtió la secretaría seccional de Salud de Antioquia.



A través de un comunicado de prensa, la administración departamental señaló que desde el pasado 1 de febrero, cuando se dio el cambio, ha hecho seguimiento a las quejas de los usuarios de la EPS por falta de dispensación de medicamentos.

La situación afecta al 43 por ciento de los afiliados a Savia Salud en los municipios del Valle de Aburrá y pone en riesgo, especialmente, a los pacientes denominados de 'alto costo' que tienen Hemofilia, VIH y enfermedades psiquiátricas.



Desde el Observatorio del Derecho Fundamental a la Salud de la Personería de Medellín indicaron que en los últimos días han recibido denuncias por falta de medicamentos en insumos médicos, principalmente, por parte de adultos mayores.

La EPS atiende principalmente a afiliados del régimen subsidiado. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

"Pese a que Savia Salud EPS informó a sus usuarios del cambio de proveedor de medicamentos e insumos médicos a partir del 1 de febrero de Cohan a Pharmasys, hemos recibido quejas de usuarios quienes indican que, en algunos de los nuevos puntos de distribución, no cuentan con existencia de muchos de ellos y en otros no están prestando servicio al público", señalo la Personería de Medellín.



Entre los medicamentos faltantes que identificó el organismo de control están los relacionados con el tratamiento de la gastritis, como omeprazol y esomeprazol, el tratamiento de quimioterapia, como la lenalidomida, y las fórmulas nutricionales para pacientes que no pueden ingerir los alimentos en cantidad y calidad suficientes.



Vale la pena recordar que la EPS está bajo intervención de la Superintendencia Nacional de Salud desde mediados del año pasado debido a su delicada situación financiera. En los últimos días, la Personería de Medellín intermedió entre el gerente interventor de Savia Salud y la secretaría de Salud de Medellín para encontrar una solución a la problemática.



MEDELLÍN

