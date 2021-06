Hallan muerto a biólogo paisa que estaba desaparecido 

Luego de conocerse su desaparición desde el pasado domingo 6 de junio, fue hallado muerto el profesor y biólogo, William Zapata, en la reserva ecológica Salto del Ángel de Envigado, Antioquia.



El cuerpo de Zapata fue encontrado en un abismo de 10 metros de profundidad, por parte de un grupo de la comunidad organizado para tal fin, aunque también había un equipo de bomberos y de la Policía de Carabineros de El Salado en la búsqueda.



“Al parecer tuvo un accidente y el hecho es materia de investigación por parte de las autoridades competentes pero al haber encontrado las pertenencias del profesor nos da un indicio de que no es una muerte por la delincuencia sino un caso de un fatal accidente”, explicó el comandante de Bomberos de Envigado, Luis Bernardo Morales.



Según versiones de los familiares, Zapata acostumbraba salir a hacer senderismo sobre todo por esa zona de Envigado y les extrañó cuando no llegó a su casa luego de varias horas. Por lo que se inició con una búsqueda en la zona.



El cadáver del biólogo fue trasladado a Medicina Legal para realizar la necropsia y determinar las causas de su muerte.



MEDELLÍN

