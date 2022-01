Tras una inspección a una fundación que cuida animales, las autoridades ambientales hallaron 150 caninos en condiciones de desnutrición y con algunas enfermedades. El hecho ocurrió en el municipio de Guarne, en el Oriente antioqueño.



El hallazgo se hizo en una finca de la vereda la Batea, a donde llegaron funcionarios de la Secretaría de Productividad y Medio Ambiente y miembros de la Policía Antioquia.



Tras la inspección, se hallaron a los perros en malas condiciones de salud y algunos con la enfermedad conocida como moquillo.



“En este sentido se evidencia la violación de cinco principios de protección que son: que no sufran hambre ni sed, que no sufran injustificadamente malestar físico ni dolor, que no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido, que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés y que puedan manifestar su comportamiento natural”, informó la Alcaldía de Guarne en un comunicado.



Momento de la inspección en la finca. Foto: Cortesía Alcaldía de Guarne

Por este hecho, según información de la Policía Antioquia, cuatro personas fueron capturadas, entre ellas la representante legal.



Los animales están a cargo de la alcaldía y se anunció un plan de recuperación.



MEDELLÍN

