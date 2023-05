Una de las principales preocupaciones en seguridad en Antioquia tiene que ver con el reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales.



El gobernador del departamento, Aníbal Gaviria, manifestó que estos grupos realizan adoctrinamiento en municipios del Norte, Nordeste y Bajo Cauca.



Precisamente, en abril pasado el alcalde de Yarumal denunció que siete menores de edad habían sido reclutados por el Eln, grupo que tendría la intención de incorporar a una docena más en este territorio del Norte de Antioquia.



El pasado miércoles la Defensoría del Pueblo estuvo en Medellín en la presentación del informe de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, en el que también se tocó el tema de este flagelo.



El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, contó que el Sistema de Alertas Tempranas de la entidad ha emitido desde el 2018 y hasta lo corrido del 2023 un total de 41 Alertas Tempranas en Antioquia, de las cuales 34 advierten sobre la ocurrencia del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes. En 2018 (12 A.T), 2019 (7 A.T), 2020 (8 A.T), 2021 (2 A.T) y 2022 (4 A.T) y 2023 (1 A.T).



“Los municipios en los que más se ha advertido del riesgo, son: Apartadó (9), Medellín (8), Cáceres, Carepa, Caucasia, Chigorodó y El Bagre (7 cada uno) y Yarumal (6) entre otros. Los principales grupos que ejercen actos de vinculación de niños, niñas y adolescentes son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), el Eln y las facciones disidentes de las FARC-EP”, contó Camargo.



Asimismo, agregó que a través del botón de registro de casos, desde el 2020 hasta lo corrido del 2023, se han conocido de 11 casos.



Los municipios en los que se concentran los casos son Ituango (5 casos), Yarumal (3 casos) y Taraza (3 casos).



Sin embargo, alertó el funcionario que hay un alto subregistro por factores como el alto control social y territorial que ejercen los grupos armados, el miedo por denunciar y ser víctimas de otras conductas como homicidios selectivos, amenazas o desplazamiento forzado.



En ese orden de ideas, se calcula que serían al menos 34 los menores que han sido reclutados por los grupos armados ilegales.



Para Claudia Carrasquilla, exdirectora de Fiscalías en Medellín, una cosa es el reclutamiento de menores y otra la instrumentalización de menores.



“Lo que viene sucediendo en el Norte y Nordeste de Antioquia es reclutamiento. De la información que yo recibo y el análisis que hago, el mayor reclutador de menores en este momento es el ‘clan del Golfo’ en la zona del Norte de Antioquia como Briceño, Yarumal y Valdivia, donde tenemos 21 denuncias de niños reclutados entre los 14 y los 17 años”, expresó Carrasquilla.



La exfiscal agregó estos menores son utilizados por esta estructura criminal como 'centinelas' para que guarden las armas, presten guardia y participen o trabajen en la ranchería, mientras que la subestructura Jorge Iván arboleda los utilizan para el tráfico de estupefacientes y cobro de las extorsiones en zonas del Nordeste.



“En Vegachí tenemos información que hay aproximadamente 12 niños reclutados, lo más grave es que los padres no denuncian por miedo a la estructura criminal, entonces existe un grave subregistro”, explicó Carrasquilla coincidiendo con lo dicho por el Defensor del Pueblo.

Así los reclutan

La exdirectora de Fiscalías contra el crimen organizado contó que algunos de los menores son reclutados en sus casas, en las calles e incluso captados por otros menores conocidos que ya han sido parte de organizaciones criminales.



“Muchos de sus padres, inclusive, no saben que sus hijos están reclutados, porque no denuncian que no han vuelto a la casa; simplemente cuando se les pregunta por información que reciben las autoridades, lo que dicen es que saben que su hijo o hija se fue a trabajar en otra ciudad o que está en otro departamento haciendo caso omiso a que fueron reclutados”, afirmó la exfiscal.



Sobre la razón del reclutamiento, Carrasquilla opinó que para los grupos armados ilegales son “una mano de obra de muy bajo costo”, pues no requieren un pago muy elevado ni un sostenimiento más allá de su alimentación y por eso es que los utilizan.

Presencia en Medellín



En el caso de Medellín, quien fue la directora de Fiscalías de la capital antioqueña contó que el ‘clan del Golfo’ ´si tiene presencia en la ciudad, en zonas como la comuna 1 (Popular) o la 16 (Belén), pero que allí no se presenta un reclutamiento, sino una instrumentalización de menores.



“En este caso utilizan los menores en los barrios para el cobro de la extorsión, venta de sustancias estupefaciente, transporte de armas o de droga y esto es muy distinto al fenómeno del reclutamiento porque ellos no hacen parte de la fila, ellos están en su casa, pueden ir tranquilamente, mientras hay otros menores que sí están militando con la organización criminal. Aquí simplemente prestan un servicio y reciben un pago o en droga o en dinero”, explicó la experta.



Puntualizó que esta práctica es muy común debido a que la Ley de Infancia y Adolescencia es una ley más beneficiosa para los menores de edad debido a que cuando son capturados son dejados en libertad en la mayoría de las oportunidades, lo que le sirve a la organización criminal.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO - Medellín