Habla familia de la joven que falleció cuando hacía 'bungee jumping'

Con abundantes flores y en medio de la tristeza de familiares y amigos, este martes se realizaron las exequias de Yecenia Morales Gómez, la joven que falleció el domingo pasado al caer al vacío en una práctica de bungee jumping en el suroeste antioqueño.



Con una misa en la parroquia de Nuestra Señora Chiquinquirá en el barrio Simón Bolívar de Medellín, en donde ella vivía con su familia, se hizo un homenaje póstumo que luego terminó con las exequias en el cementerio Campos de Paz, también en la capital antioqueña.



“Mi hermana es una niña con todos los valores de la casa, alegre, espontánea, con una virtudes que la hacían querer de las amistades, ayudaba a las personas que necesitaba. Una abogada que tenía un montón de proyectos y estaba en un proceso de crear una marca para potenciar la parte de derecho”, comenta su hermano, Andrés Morales.



La joven abogada de 25 años de edad era egresada de la Universidad de Medellín y quería experimentar nuevas cosas como lo caracterizaba su espíritu enérgico, por eso decidió ir con su novio a realizar el salto de bungee jumping en un viaducto del antiguo Ferrocarril de Antioquia, ubicado entre los municipios de Amagá y Fredonia.



Tras acordar un pago y separar el día para hacer el salto con la empresa Sky Bungee Jumping, llegó con su novio el domingo 18 de julio. Era la número 90 para lanzarse y lo que iba a ser un salto para cumplir un anhelo más en su vida se convirtió en su muerte.

“Ella se acercó al sitio de lanzamiento y tenía elementos ya puestos y, de un momento a otro, se lanza. El novio me dice que ellos escucharon algo, no sabemos en este caso si fue una orden, si los instructores usan una palabra clave. Él escuchó esto y ella también y se tira”, narra Andrés.

Yecenia no tenía todos los elementos necesarios para que se lanzara aún, entre ellos la cuerda elástica.



El joven novio de Yecenia bajó de manera abrupta en busca de ella, casi aparatosa y de manera afanada. Cuando llegó le hizo una maniobra de reanimación cardiopulmonar (RCP) porque tenía algunos conocimientos de primeros auxilios pero entendió que ya era tarde. Yecenia había muerto.



“Lo que cuenta (el novio) es que la empresa solamente bajó y miró cómo estaba ella, le quitaron e la arnés y no los volvió a ver”, cuenta Andrés.



Desde allí comenzó el proceso de rescate por parte de los Bomberos de Amagá. El cuerpo de Yecenia fue enviado a Fredonia y al novio lo llevaron hacia Amagá para que lo atendieran por las heridas que se ocasionó bajando al rescate de ella.

“Él está en shock, no responde”, dice Andrés.

En este lugar fue donde la joven falleció. Foto: Sky Bungee Jumping

Como él mismo lo confirma, la empresa Sky Bungee Jumping aún no se ha pronunciado por el hecho ni los ha contactado. Aún la familia Morales Gómez no ha determinado si tomará acciones legales al respecto porque se estaba ocupando de las exequias de su ser querido.



Pero Andrés, como lo afirma, ahora está dispuesto a hacer de todo para que no haya más accidentes de este tipo pues desconfía, por sus conocimientos como ingeniero civil, de la estructura del viaducto en donde se realiza esta práctica deportiva y dice que su hermana habría buscado respuestas y justicia en un caso de estos.



Por ahora, Andrés está sumido en la tristeza, aunque más tranquilo, contando lo sucedido con su hermana, aquella joven abogada que amaba leer, tenía espíritu emprendedor y que le gustaba bailar.



