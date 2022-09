Más de cinco años han pasado desde que una avenida torrencial provocada por el destaponamiento de un túnel de Hidroituango arrasó con parte de Puerto Valdivia dejando a este municipio en una crisis económica y social.



En este tiempo, los habitantes vieron cómo algunas familias jamás volvieron, cómo el río Cauca estuvo seco y luego cambió de color afectando la economía de los barequeros, pescadores, areneros y mineros artesanales.

También han visto cómo mientras Hidroituango se recupera en sus obras, el pueblo aún no lo hace.



Por eso, cansados de lo que ellos consideran un incumplimiento por parte de EPM, desde la mañana de este martes 6 de septiembre salieron a protestar bloqueando la vía al mar mientras marcharon con pancartas y arengas exigiendo sus derechos.



“Hoy tiene que haber una solución (...) No estamos pidiendo nada que no teníamos antes, la gente está pidiendo que le construyan su escuela, su hospital, que les construyan su puente...que vuelva la economía y la vida a Puerto Valdivia", expresó uno de los líderes de la manifestación



#ReporteCiudadano 11 y 10 am continua la marcha de protesta habitantes de Puerto Valdivia #Antioquia piden a @EPMestamosahi que les cumplan compromisos #contingencia #hidroituango Via a la costa continua cerrada @numeral767 pic.twitter.com/VjAIGM6I5S — Informativo Digital #HeraldoDelNorte #Antioquia (@soydeituango) September 6, 2022

EPM responde

En un comunicado, EPM aseguró que ha invertidos más de 250.000 millones de pesos en los últimos 4 años como parte del Plan de Acción Específico (PAE) para la recuperación de los municipios de Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí, luego de la contingencia en Hidroituango.



Asimismo, indicó la empresa que, a la fecha, se han cerrado 38 de las 86 actividades pactadas y que dicho Plan se extenderá por un año más.



"Para iniciar la construcción del nuevo centro de salud, de la institución educativa Marco A. Rojo sede primaria y el centro comunitario, se está a la espera de la respuesta oficial de la ANLA sobre la exclusión del depósito Pecas de la licencia ambiental del Proyecto Hidroituango. No obstante, en la visita de seguimiento realizada por esta entidad al municipio de Valdivia, en el mes de agosto, se informó de manera verbal a la administración municipal y la comunidad el concepto emitido para esta solicitud, en el sentido de aprobar los informes de estabilidad enviados para la zona del depósito y aceptar la exclusión de la licencia ambiental", explicó EPM.



Mientras llega la respuesta oficial, EPM indicó que está adelantando el trámite de sustracción de área de reserva ante Corantioquia, para de esta manera iniciar obras en 2023.



