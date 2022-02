“Con la terquedad de los que nos quedamos, mucho más fácil se puede lograr”, con esta frase Jamies Valle Macías se refiere al proyecto productivo de café del que hará parte en Ituango.



Esto, luego de que el Gobierno Nacional adquiriera formalmente el predio y a cerca de dos años de haber sido trasladada la antigua ETCR San Lucía, desde Ituango, hasta el municipio de Mutatá.

Él, hace parte de los 47 excombatientes y sus familias que adelantan su proceso de reincorporación en Ituango y de quienes contra las amenazas a su seguridad tomaron la decisión de permanecer en este municipio del norte de Antioquia.



Valle indicó que ahora mismo, ya que el espacio es una realidad, esperan seguir avanzando en sacar adelante su proyecto.



“Miramos este sitio acá en la vereda el río, en la finca Las Mercedes y estamos muy contentos de haber podido llegar hasta acá y esperamos continuar avanzando para poder hacer realidad nuestro proyecto, lo que queremos”, dijo Valle.



Se refiere al predio de la hacienda Las Mercedes, del que el Gobierno Nacional adquirió las 50 hectáreas para la consolidación de los proyectos productivos de los 47 excombatientes y sus familias.



Andrés Felipe Stapper Segrera, director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) explicó que 30 hectáreas de este predio se destinarán para la siembra y renovación de cafetales, 10 más para la siembra de plátano y las 10 restantes se utilizarán para la construcción de un proyecto de vivienda.



Sobre este último punto, aclaró que las viviendas serán para 12 excombatientes y sus familias que hacían parte del antiguo ETCR Santa Lucía que decidieron quedarse y no hacer parte del proceso de traslado concertado hacia área rural de Mutatá adelantado en julio de 2020.



Este proyecto habitacional será construido con recursos de la Gobernación de Antioquia.



Precisamente, este fue uno de los temas que expuso el gobernador Aníbal Gaviria el pasado 9 de febrero, durante su agenda en Bogotá, ante Carlos Ruiz Massieu, Representante de la ONU y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.



“En el ETCR de Ituango, ahora en el traslado de 12 familias de excombatientes a una finca en Ituango, tendrán no solo las viviendas sino los proyectos productivos, con el apoyo de la Alcaldía, de la Gobernación y de la ARN, entonces seguiremos trabajando en conjunto con Naciones Unidas desde todos los frentes”, dijo Gaviria.



A su turno, Ruiz Massieu manifestó que una de las preocupaciones de la Misión de la ONU también era que luego del traslado, se procurara seguir acompañando a los que se quedaron en esa zona, así como a las comunidades que habitan en Ituango.

“El gobernador me estuvo contando los esfuerzos que se están haciendo para apoyar a los excombatientes que se quedaron en Ituango, para nosotros es una preocupación y nos parece muy importante el trabajo que están adelantando”, agregó Ruiz Massieu.



Y es que en junio de 2020, a la preocupación de su seguridad se sumó la de cómo poder ejecutar los proyectos productivos que venían realizando.



“Para nosotros es un logro muy importante, ya que cuando las personas se fueron a Mutatá, nosotros nos quedamos sin saber qué iba a pasar. Entonces, lo que hicimos fue empezar a preguntar, a gestionar y a preguntarle a la gente que tiene más conocimiento, cómo hacer, cómo vamos a hacer”, recordó a su turno el excombatiente.



En la hacienda Las Mercedes se realizará un proyecto de clusterización de café especial, que también beneficiará a 33 excombatientes ubicados en otros municipios y en la ciudad de Medellín.



Ellos producirán, transformarán y comercializarán con marca propia el grano producido en el predio.



La ARN informó que este proyecto contará con su acompañamiento técnico y financiero, en alianza con la Federación Nacional de Cafeteros, el Comité Departamental de Cafeteros, la Gobernación de Antioquia, la Secretaría de Agricultura de Antioquia y el Sena.

En Anorí adquirieron otros dos predios

En total, el Gobierno Nacional adquirió 100 hectáreas de extensión entre el predio de Ituango y dos más que se encuentran ubicados en el municipio de Anorí, por lo que esto impacta a 160 personas en proceso de reincorporación.



Por lo pronto, se sabe que la primera semana de febrero se firmaron en Bogotá las escrituras de los predios La Manga y La Rinconada, además del de Ituango, donde se espera reubicar el antiguo ETCR La Plancha.



“En Los predios La Manga y La Rinconada, que juntos suman 52,34 hectáreas, estamos a la espera del inicio de los estudios de prefactibilidad para determinar la viabilidad de edificar un proyecto de viviendas definitivas, que nos permitirá trasladar el antiguo ETCR La Plancha, ubicado también en Anorí, y beneficiar a cerca de 100 personas en proceso de reincorporación y sus familias”, detalló Stapper.

Mientras se realizan los estudios, en estos dos predios se desarrollarán unidades productivas agrícolas.



La razón para esto es que al estar ubicados a solo 15 minutos del casco urbano de Anorí y a 300 metros de la vía que comunica a este municipio con Medellín, permitirá mejorar la comercialización de los productos obtenidos.



Actualmente en Antioquia 1.319 excombatientes adelantan su proceso de reincorporación.



De ellos, 96 están en el municipio de Anorí y 72 de estos viven en el Antiguo ETCR La Plancha y 24 más en zonas aledañas al municipio.



