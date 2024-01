Gobernador Andrés J. Rendón pide identificar a líderes sociales amenazados en Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, adelantó este jueves un nuevo consejo de seguridad en el departamento. Esta vez el mandatario viajó a Yarumal, a poco más de 100 kilómetros de Medellín, donde se reunió con los alcaldes de la subregión Norte.



Durante el encuentro, que se realizó en la Institución Educativa de María, el gobernador solicitó a los mandatarios locales identificar a líderes sociales amenazados en sus territorios y establecer mecanismos de protección para niños, niñas y adolescentes por el consumo de drogas.

"Es clave detectar a tiempo a esas personas que ejercen su actividad social y revisten algún riesgo, reportarlas para establecer la ruta de protección y pedir al Gobierno Nacional que revise a muchas de las personas que hoy tienen protección que no la necesitan", expresó Rendón.



Según el mandatario, en Antioquia hay más de 400 protegidos de la Unidad Nacional de Protección (UNP), de los cuales más de la mitad no necesitarían un esquema de seguridad. "Es un llamado para que quite la protección a esas 'corbatas' y se la ponga a los líderes sociales", agregó.

Andrés Julián Rendón saludó a los estudiantes de la Institución Educativa de María. Foto: Gobernación de Antioquia

El mandatario también se refirió a la necesidad de "encarar una lucha frontal contra el microtráfico", por lo que reiteró su propuesta de derribar casas de vicio en todos los municipios del departamento. "Necesitamos información de Policía Judicial y de la comunidad", explicó.



En ese mismo sentido, Rendón abordó una propuesta planteada desde la gobernación de Antioquia para proteger a los niños y jóvenes del consumo de sustancias psicoactivas.



“Hay que buscar el mecanismo, los instrumentos para que protejamos una escuela, un colegio, que sea un entorno protector, no un sitio de riesgo para nuestros niños y jóvenes, porque además de la mano de la educación, la cultura, de juventudes, de salud, queremos implementar las jornadas extendidas", precisó.



La propuesta consiste en que los estudiantes del departamento puedan acceder a una amplia oferta de habilidades para la vida con actividades extracurriculares en deportes, arte, tecnología, robótica y otras áreas, que incluyan acciones complementarias como la atención psicosocial.



