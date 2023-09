Uno de los puntos que más llamó la atención de las diferentes autoridades que participaron este lunes en la décima reunión de la Comisión Departamental de Seguimiento Electoral es la incidencia que podrían tener los grupos armados ilegales en Antioquia durante los comicios del 29 de octubre.

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, explicó al cierre del encuentro en el que participaron delegados de las diferentes instituciones del Estado que los ilegales podrían tratar de coaccionar a la población civil a favor o en contra de un determinado candidato.



"Lo que he visto que puede ser una práctica de los grupos al margen de la ley que quieren incidir en las elecciones, más que impedir que se realicen, tratan de instrumentalizar, extorsionar, coaccionar a los electores en una u otra dirección", alertó el mandatario.



Por ello, le pidió a los alcaldes estar atentos a denuncias de sospecha o certeza de que se esté presentando constreñimiento por parte los actores ilegales en el territorio. "Es una gran tarea para blindar al máximo la transparencia y el ejercicio libre de los ciudadanos", añadió.



Según la alerta temprana para las elecciones regionales de la Defensoría del Pueblo, en el departamento hay 69 municipios en riesgo para los comicios: 7 extremo, 33 en alto, 26 en medio y 3 en bajo.



El mandatario le solicitó a sus secretarios de Gobierno y Seguridad, al Ejército y la Policía Nacional garantizar la presencia de la Fuerza Pública en los territorios más alejados de la zona rural de Antioquia para garantizar los comicios. "Eso es fundamental para que se produzcan allí las elecciones con la libertad absoluta y total que debe ser", agregó Gaviria.



Bajo Cauca y Nordeste son dos de las subregiones con más preocupación para las autoridades por la presencia de los ilegales, por lo que se hará mayor énfasis en las medidas de seguridad planteadas.



El objetivo de las autoridades regionales, a través del plan Democracia, es que ninguna mesa de votación tenga que ser cerrada o trasladada por situaciones de orden público. Hasta el momento, no se ha tomado alguna decisión en ese sentido, aunque el gobernador precisó que si no se tienen las garantías en el próximo mes se evaluarán las opciones con la Registraduría Nacional del Estado Civil.



En cuanto a amenazas a candidatos, el secretario de Asuntos Institucionales, Paz y No violencia, Rafael Blanco, pidió más apoyo a las autoridades del orden nacional.



“Se han presentado amenazas a algunos candidatos y ahí la importancia de que la Unidad Nacional de Protección haga la valoración de los riesgos y brinde las medidas de protección necesarias para garantizar su participación. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación que investigue y condene a las personas que puedan estar amenazando a los candidatos”, indicó Blanco.



Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia Foto: @anibalgaviria

Durante la reunión también se analizaron las principales inquietudes de alcaldes, candidatos y demás instituciones. El gobernador, además, instó a los mandatarios locales para que realicen las Comisiones Municipales de Seguimiento para que en cada población se analizan sus propias problemáticas.



De igual manera, los diferentes delegados manifestaron su preocupación por el uso indebido de propaganda electora en el departamento y le solicitaron al Consejo Nacional Electoral revisar los casos y las posibles sanciones.



Se espera que el próximo encuentro del comité se realice a mediados de octubre, previo a las elecciones, para hacer los últimos ajustes y tomar las decisiones finales. En Antioquia hay un potencial electoral de 5.243.747 ciudadanos, 1.202 puestos de votación —51 son nuevos— y 15.818 mesas.

