Dos zorros perros que pasaron por un arduo proceso de recuperación y rehabilitación en el ntro de Atención y Valoración de Fauna (Cav) de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare), pudieron regresar a su hábitat natural.

Se trata de un macho juvenil y una hembra adulta que en abril y mayo de este año ingresaron en circunstancias y momentos diferentes.



El primero de ellos, cuya edad no superaba los dos meses, fue encontrado solitario cerca de una casa en zona rural de Marinilla, Oriente antioqueño. A pesar de los esfuerzos no fue posible reubicarlo con sus padres.



“Luego de una revisión médica y veterinaria se determinó que este zorro se encontraba en buen estado de salud y no requería ningún tratamiento clínico, pero sí, un manejo y seguimiento nutricional y comportamental”, así lo manifestó Camilo Muñoz Collazos, médico veterinario del CAV de Cornare.



Para el caso de la hembra adulta, el motivo de ingreso se dio tras haber sido víctima de atropellamiento cuando cruzaba una vía, junto a su cría, en zona urbana de Rionegro. Ingresó con fractura en fémur y mandíbula, además de múltiples traumas en tejidos blandos.

Fueron llevados a una zona de reserva, con buena cobertura boscosa y que garantiza alimento y refugio. Foto: Cornare

“El cuadro clínico era bastante delicado y requirió un fuerte manejo analgésico, antiinflamatorio y antibiótico para prevenir infecciones secundarias de las heridas, así como también, estabilización externa de las fracturas por medio de vendajes”, relató Camilo Muñoz.



Por la gravedad de las heridas, se le realizaron varias cirugías ortopédicas, tanto en la mandíbula como en su pata afectada.



Luego de permanecer casi seis meses en el centro de atención de Cornare, los profesionales determinaron que ambos habían recuperado todas las características y habilidades necesarias para sobrevivir en la naturaleza y estaban listos para regresar a su hábitat natural.

