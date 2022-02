Más empleo y la consolidación de un hub de ciencia y tecnología hacen parte de las implicaciones que tiene para Antioquia el inicio de la construcción de una planta en el municipio de Rionegro, que hará que Colombia vuelva a la producción propia de vacunas, luego de más de 20 años.



La primera piedra fue puesta de manera simbólica este miércoles por parte del presidente Iván Duque y otras autoridades regionales y nacionales, completando un rompecabezas con el logo de VaxThera, la empresa del Grupo Sura que llevará a cabo este proyecto.



Aunque esa era la forma de dar inicio a la construcción de la planta, está pendiente un permiso para comenzar a construir la infraestructura, que contempla en su primera fase 10.000 metros cuadrados, en un lote de más de 35.000.



Jorge Emilio Osorio, presidente de VaxThera explicó que esta primera fase se extenderá hasta junio de 2023 y se estima producir 100 millones de dosis de vacunas al año.

"Ya hemos radicado todos los documentos en la Alcaldía de Rionegro para empezar construcción. Estamos esperando simplemente la aprobación para poder empezar inmediatamente", dijo Osorio.



Luego de esa fase, en la siguiente fase se estima que habrá una producción entre 200 y 250 millones de dosis al año, por lo que se generarán entre 500 y 1000 empleos anualmente en este municipio del Oriente antioqueño.



"Rionegro lo celebra por la oportunidad que tiene en materia de generación de empleo, pero además porque esta es la puerta de entrada a ese hub tecnológico de desarrollo científico, de innovación y de creatividad que podemos tener en nuestro territorio", manifestó Rodrigo Hernández Alzate, alcalde de Rionegro.



El mandatario indicó que en el Concejo de Rionegro se aprobaron alivios tributarios de industria y comercio e impuesto predial para que esta empresa del grupo Sura pudiera tener incentivos y tomara la decisión de construir la planta en este municipio del Oriente y no en el Valle del Cauca o Cundinamarca, que eran otras de las opciones.



"Ese incentivo tributario que nosotros dimos precisamente busca incentivar la generación de empleo, de esos empleos una gran mayoría son con gente de acá de Rionegro. Tenemos que seguir avanzando en la formación de más profesionales de este territorio, de todo el departamento", explicó Hernández.



La licencia de construcción fue radicada ante la Curaduría Urbana de Rionegro, por lo que se espera una pronta respuesta de aprobación. A su turno, la Oficina de Planeación de dicho municipio evaluó esta solicitud, teniendo en cuenta el Plan de Ordenamiento Territorial y determinó que estaba acorde al uso del suelo.

El aeropuerto

Para Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, el tener esta planta en el departamento significa también dar continuidad a proyectos en Rionegro, donde se ubica el aeropuerto internacional José María Córdova.

"Lo que aquí se está dando es la semilla del inicio de un hub de ciencia, tecnología, salud, un hub por la vida. Recordemos que aquí ya tenemos el Hospital San Vicente y que lo que se va es a consolidar ese hub y muchas otras industrias de alto valor agregado y eso necesita la ampliación del aeropuerto José María Córdova y la segunda pista allí", detalló el mandatario.



Gaviria mencionó que uno de los aspectos más importantes es la alianza entre la Universidad de Wisconsin, la Universidad Nacional y el Grupo Sura, con el apoyo de los gobiernos local y nacional, para capacitar a más profesionales en el aspecto científico.



Por lo pronto, la empresa Vaxthera se encuentra desarrollando una vacuna contra el covid-19 denominada UNIVAX, la cual está diseñada para combatir las diferentes variantes del virus de SARS-CoV-2 y ha arrojado resultados positivos en estudios preclínicos.



“Esta será una excelente vacuna de refuerzo y esperamos estar en estudios clínicos de fase 1 y 2 después de la segunda mitad de año”, afirmó Osorio.



Una vez esta sea aprobada para ser usada en humanos, esto sería un aspecto positivo para que no se dé el desabastecimiento de vacunas en Antioquia, así como se ha dado en otros departamentos del país.



"No solo van a producir vacunas para covid, también vacunas para el Plan Inmunizado de Vacunación, que es también muy importante. Eso nos va a permitir no solo tener las vacunas suficientes para cumplir los planes de vacunación, sino que también poder cumplir para Latinoamérica, que es también el objetivo de VaxThera", indicó Lina Bustamente, secretaria de Salud de Antioquia.



MELISSA ÁLVAREZ CORREA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO