El anuncio que entregó este martes el alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva de EPM, Daniel Quintero, sobre congelar la tarifa de energía para los usuarios de la empresa en Antioquia y El Carmen de Atrato (Chocó) por lo que queda del 2023 causó todo tipo de reacciones desde diferentes sectores.



(Lo invitamos a leer: Junta Directiva de EPM aprobó la propuesta para congelar tarifa de energía en Antioquia)



La principal pregunta que le hacen a la empresa y al alcalde —quien prometió durante la campaña a la Alcaldía congelar las tarifas de los servicios públicos— es cómo se aplicará la medida y de dónde saldrán los recursos para financiarla.

La propuesta fue aprobada por la Junta Directiva, en la reunión de este 23 de mayo, y empezará a regir desde junio. Lo que se prevé desde EPM es que durante los primeros 4 meses, es decir, hasta septiembre, la tarifa se reduzca en un 0,6 por ciento mensual.



(Le puede interesar: El proyecto con el que Daniel Quintero busca financiar el hueco del presupuesto)



Posteriormente, entre octubre y diciembre, los precios de la energía volverán a subir —por asuntos regulatorios— hasta el mismo valor que tenía a mitad de año, antes de la reducción. Esto quiere decir, según EPM, que una persona pagará el mismo valor a mitad y final de año por la misma energía consumida en su hogar o comercio.

Facebook Twitter Linkedin

EPM tiene una participación del 15,76 por ciento en el mercado de comercialización de energía en el país. Foto: EPM

Las dudas en el mecanismo

Para el investigador en energía Santiago Ortega aún no es claro el mecanismo mediante el cual la empresa asumirá ese congelamiento en la tarifa porque —a fin de cuentas— "alguien lo termina pagando".



"La energía viene subiendo desde hace 15 años y seguirá subiendo porque viene el fenómeno de El Niño y hay una demanda creciente desde la pandemia hasta hoy, además, hay proyectos y líneas atrasadas. Entonces uno pregunta de dónde se va a pagar la propuesta", explicó el investigador en diálogo con EL TIEMPO.



A través de redes sociales, Ortega ha solicitado a EPM una explicación técnica y de fondo sobre cómo aplicará el congelamiento. Para el académico es clave saber si EPM lo asumirá desde su bolsillo —"lo que tendría un impacto grande en Medellín"— o si lo asumen los usuario en el futuro.



De hecho, el gerente Carrillo citó durante la rueda de prensa una resolución de la Creg de 2020 que fijó una opción tarifaria en costos de energía, la cual fue aplicada por los distribuidores durante la pandemia.



Según detalló Ortega, para ese momento las tarifas no subieron mucho de precio, pero luego se incrementaron de golpe. "Por eso la energía subió tanto el año pasado".



(Lea también: El estudio sobre Alzheimer de la U. de Antioquia que traza posibles nuevos tratamientos)

EPM utiliza una resolución de Creg que le permite no aplicar crecimiento del 0,6 por ciento a la tarifa. Eso es una aplicación de la medida para producir luego una gradualidad en lo dejado de cobrar FACEBOOK

TWITTER

En el mismo sentido, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, explicó en Caracol Radio que la opción tarifaria es un esquema de financiación de tarifas con el cual las empresas operadoras pueden reducir los precios en un determinado periodo de tiempo, para subirlas posteriormente.



"El gerente Carrillo dice que van a reducir tarifas, se entiende que es una nueva opción tarifaria. Yo no he recibido de él cuál es el detalle técnico, pero todo está en el marco de la regulación y de ese esquema que pueden aplicar las empresas", dijo la ministra Vélez.



Para Javier Gaviria, presidente de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, la medida es tan solo un aplazamiento del pago, por lo que, desde el 2024 se comenzarán a ver los incrementos, tal como está pasando actualmente.



“EPM está utilizando una resolución de CREG que le permite no aplicar crecimiento del 0,6 por ciento a la tarifa. Eso es una aplicación de la medida transitoria para producir luego una gradualidad en el pago de lo dejado de cobrar. En los consumos posteriores al mes de octubre y en el año 2024 volveremos a recibir los incrementos que no se hicieron durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre de acuerdo con la decisión de EPM”, afirmó Gaviria.

Facebook Twitter Linkedin

La medida solo aplica para la empresa matriz. Las demás filiales del Grupo EPM deberán estudiar el congelamiento en sus propias juntas directivas. Foto: EPM

Es importante mencionar que la tarifa de energía está dividida en 6 componentes: generación, que depende del valor en bolsa de energía; transmisión, en redes de diferentes empresas como ISA, el Grupo de Energía de Bogotá y otras; distribución, que son las líneas en las ciudades y que en Medellín son operadas por EPM; comercialización, en el que se incluye la facturación y los contadores; las pérdidas, y las restricciones, que es cuando se encienden las plantas térmicas por razones técnicas.



(Lea también: Así es como Hidroituango ayudaría a mitigar estragos energéticos de El Niño en el país)



En ese sentido, EPM solo puede "jugar" con los precios de la distribución y la comercialización, debido a que, si bien genera energía a través de sus centrales hidroeléctricas, el precio final se fija mediante la bolsa de energía en la que participan otros actores del mercado y donde EPM tiene una participación del 25,5 por ciento.



"No sabemos si EPM se está cubriendo con sus ganancias, está dejando de ganar o está llevando el cobro para adelante", agregó Ortega. Para el experto, una de las preocupaciones que puede causar la medida en el futuro es un eventual escenario de escasez de energía debido al fenómeno de El Niño. "No sabemos si EPM se podrá cubrir".

En escenarios que se han estudiado se podría llegar a un valor de los 400.000 millones de pesos, en el peor de los casos FACEBOOK

TWITTER

¿De dónde salen los recursos?

Durante la rueda de prensa en que se dio el anuncio, el gerente Carrillo dijo que: "Desde el punto de vista regulatorio sí se puede, no estamos inventándonos ninguna norma, es en aplicación estricta a la regulación vigente. Y no está en riesgo la sostenibilidad financiera ni alguna inversión de EPM. Lo que está pasando es que EPM le está trasladando los resultados de su gestión a todos los habitantes en Antioquia".



Para financiar la propuesta, EPM se vale de lo que el alcalde Quintero ha denominado como "su mejor momento" que incluye, entre otras cosas, la puesta en funcionamiento de Hidroituango y los altos precios en la generación de energía.



En efecto, los resultados financieros de la empresa para el 2022 evidencian un destacado desempeño que se vio impactado por el deterioro en el valor de la acción de EPM en Tigo-UNE, por 1,044 billones de pesos.



"Si UNE no se hubiera comportado como se advirtió o no estuviera dentro del portafolio de inversiones, el resultado (neto) hubiera sido el más alto de la historia y hubiera ascendido a cerca de 4,1 billones de pesos", explicó Carrillo hace dos semanas ante el Concejo de Medellín.



(Además: ¿Alcanzará Daniel Quintero a cumplir su Plan de Desarrollo? Así está el avance)



Por normativa, EPM debe transferir el 55 por ciento de sus utilidades a la ciudad anualmente, sin embargo, debido a la pérdida de valor en la acción, el resultado neto quedó en 3,06 billones de pesos, por lo que solo puede entregar al Distrito 1,67 billones de pesos.



Según el gerente, puesto que la pérdida de valor no significó una salida de recursos de de caja, EPM registra un saldo disponible cercano a los 550.000 millones de pesos con los que podrá financiar 330.000 recursos extraordinarios a la Alcaldía —que deberá ser aprobado por el Concejo— y la medida para congelar la tarifa de energía.



Las cuentas de la empresa señalan que, si no hubiera fenómeno del Niño, el congelamiento de la tarifa tendría un costo de 130.000 millones de pesos. "Pero con escenarios que se han estudiado se podría llegar a un valor de los 400.000 millones de pesos, en el peor de los casos", detalló el directivo.

Facebook Twitter Linkedin

EPM reportó un resultado neto de 3,036 billones de pesos para el 2022. Al Distrito de Medellín le deberá transferir 1,67 billones de pesos para el presupuesto de la actual vigencia. Foto: EPM

¿Una medida con fines políticos?

Para el presidente de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios, el anuncio de congelar la tarifa de energía hasta diciembre del 2023 es “una burla para los usuarios”. Gaviria recordó que desde el 2020 están esperando esta medida, que además fue una promesa de campaña del alcalde Quintero y que, por el contrario, las tarifas han aumentado desde ese año.



“Desde que se posesionó el alcalde Daniel Quintero hasta la fecha de hoy la tarifa de energía ha subido el 55 por ciento y solo durante este año, en los primeros 4 meses, subió el 6 por ciento, entonces hablar de estabilizar la tarifa o congelarla no representa ningún alivio para los usuarios ni ninguna buena noticia”, expresó el directivo gremial.



(Lea también: ¿Por qué está tan caro arrendar o comprar casa en Medellín? Esta es la razón)



El dirigente aseguró que el precio que pagaba un usuario por factura en enero 2020 era de 156.000 pesos para los consumos promedio de una familia de tres personas: 130 kilovatios/hora, 10 metros cúbicos de agua y 20 metros cúbicos de gas; mientras que actualmente esos mismos consumos exigen pagar 265.000 pesos.



Sobre la medida tomada por EPM y la Alcaldía, Gaviria criticó el hecho de que durante el congelamiento de la tarifa el valor se reduzca en 0,6 por ciento —lo que quiere decir que por kilovatio hora disminuirá 4,8 pesos—, cuando ya se ha aumentado 480 pesos en los primeros cuatro meses del año.



“Si hablamos de 100 kilovatios/hora la relación es entre 480 pesos mensuales por 100 kilovatios (de la medida tomada por EPM), frente a 4.800 pesos que decidieron empujar la tarifa de energía entre enero y abril, de manera que la calificamos como una burla a los usuarios porque no representa un alivio”, reiteró el presidente de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios.

Facebook Twitter Linkedin

La puesta en marcha de las dos primeras unidades de generación de Hidroituango impulsan los resultados de EPM. Sin embargo, su retraso afecta la seguridad energética del país. Foto: EPM

Otra de las críticas a la medida fue que se tomó a pocos meses de que se termine la alcaldía Quintero y en plena contienda electoral.



“Se podría haber utilizado esa misma directiva, que es la resolución CREG 101031 de septiembre de 2022, desde ese mes, pero la utilizan apenas faltando cinco meses para el día de elecciones. Podemos advertir que no es una medida con razón social sino una con un cálculo político”, opinó Gaviria.



(Siga leyendo: Las megaobras para Antioquia que están en el Plan Nacional de Desarrollo de Petro)



En ese mismo sentido, María Camila Ochoa, profesora de la Universidad EIA, señaló que: "Ellos (EPM) toman una decisión propia, quizás con otros motivos más políticos. No es sano para el sector eléctrico que se vean esas estrategias para ninguna empresa. No es un buen mensaje para el sector".

Cualquier cosa que hagamos afecta la incertidumbre del mercado y la percepción de riesgo de los inversionistas FACEBOOK

TWITTER

'Hay un problema de fondo'

Para la experta, la medida "no es una buena idea" y explicó que con el congelamiento "estamos poniendo un marche al mercado" que pone en evidencia que "no está funcionando bien".



En el mercado, según Ochoa, se deben producir unos precios que demuestren la necesidad de que haya más inversión o que hace falta mayor capacidad de generación. "Eso nos puede salir más caro. Aunque por ahora veamos unas tarifas congeladas, a largo plazo puede ser que veamos apagones o precios más altas porque hay escasez de inversión", agregó Ochoa.



Para la experta, las fallas de base del mercado se sustentan en el hecho de que haya pocas empresas generadoras, es decir, poca competencia, con muchas centrales hidroeléctricas que "ponen unos precios que no entendemos muy bien, que no son eficientes y que no muestran la situación que tienen".



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



Por lo tanto, "quizás lo que hay que revisar es el diseño del mercado desde la base, cambiar esas reglas, para que tengamos unas tarifas más acordes y una señalas que funcionen. Ese es el síntoma de que hay algo fallando, pero lo vamos a camuflar en vez de cambiar lo que está mal". dijo Ochoa.



A eso se suma el hecho de que congelar la tarifa de energía hace que invertir, por ejemplo, en paneles solares para producción propia o para vender al sistema —como ya está sucediendo en Medellín— no sea tan rentable.



"Cualquier cosa que hagamos afecta la incertidumbre del mercado y la percepción de riesgo de los inversionistas. Un mercado inestable y que es intervenido no da confianza para que se generen inversiones", dijo la académica, quien propone en pensar en una reforma estructural para resolver los problemas de fondo, que se ven afectados actualmente por el margen estrecho que tiene el mercado de generación.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR Y DAVID ALEJANDRO MERCADO

CORRESPONSALES EL TIEMPO - MEDELLÍN

ESCRÍBANOS: SEBBOL@ELTIEMPO.COM