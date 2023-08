En el corregimiento Palomar, jurisdicción de Caucasia y en límites con Nechí, Bajo Cauca antioqueño, fue encontrado por la comunidad el cuerpo de una menor que había sido reportada como desaparecida.

Identificada como Yiris Monterrosa, de 8 años, había desaparecido del corregimiento Piamonte, en Cáceres, cuando fue arrastrada por el río Cauca mientras disfrutaba de un baño con un grupo de amigos.



“El cuerpo fue avistado y asegurado por la misma comunidad. Nosotros no intervinimos porque tenemos la embarcación en mantenimiento y fue la comunidad la que hizo todo el procesamiento", contó Edward Valencia, comandante del Cuerpo de Bomberos de Caucasia.



El sitio donde fue hallado el cuerpo por pescadores y familiares de la pequeña está ubicado a unos 35 minutos río abajo del casco urbano de Caucasia.



Aunque estos hechos no son frecuentes en la zona, desde el Cuerpo de Bomberos invitaron a la comunidad a tener mayor cuidado, teniendo en cuenta que aunque el río no está crecido, en cualquier momento se puede presentar una creciente y arrastrar a quienes encuentre a su paso.



