La elefanta ‘Leidy’, recordada porque estuvo durante 31 años en el llamado Zoológico Santa Fe de Medellín, hoy Parque de la Conservación, sigue presente en estas tierras a pesar de que murió en el 2012.



Y fue el 14 diciembre del 2021, nueve años después, que arrancó un programa de exhumación de sus huesos enterrados en el Parque Temático Hacienda Nápoles.

Hoy su osamenta es cuidadosamente reparada en la Clínica Veterinaria de la Corporación Universitaria Remington, en el corregimiento de Santa Elena, al oriente de la capital antioqueña.



“Allí hay dos laboratorios, el forense y el de morfología y entre los dos estamos haciendo la actividad de reparación, de acomodamiento, limpieza e identificación que tienen todas las piezas asociadas”, detalló Julio César Aguilar Ramírez, decano de la Facultad de Medicina Veterinaria.



La tarea no es fácil. Son cerca de 220 huesos los que tiene un animal de estos y ‘Leidy’ requirió un tratamiento especial porque ya llevaba cerca de una década bajo tierra.



“El ambiente le hizo transferencia de información a los huesos. Es decir, que cualquier animal o ser vivo que esté inhumado va a tener o recibir transferencias del suelo y el suelo también recibirá transferencias de él y es por eso que cuando vamos a hacer estudios posteriores debemos tener en cuenta que lo que encontremos puede no ser de ‘Leydi’, pero sí del terreno”, aclaró el decano.



Los profesionales veterinarios y forenses de esta universidad recuperaron el 97 por ciento de las piezas, aunque no todas estaban en buen estado no solo por el tiempo en que estuvieron bajo tierra sino también porque la elefanta ya tenía bastante edad: alrededor de 71 años, por lo que sus huesos no estaban del todo bien.



“Luego de que tenemos la caracterización, hacemos el abordaje de limpieza, desinfección, reparación, recuperación y restauración. En ese proceso llevamos hoy casi un 70 por ciento de avance, teniendo en cuenta que tenemos casi media tonelada de huesos”, explicó Aguilar.



La tarea ahora se concentrará en los huesos más grandes y delicados como la pelvis, las escápulas y la cabeza. Esta última tenía fracturas, según los primeros análisis de los expertos.



¿Por qué fue necesario desenterrarla?

Además de objetivos científicos por parte de la Remington, el Parque Hacienda Nápoles, que es propietaria de la elefanta, busca que sea reconstruida para exhibirla en ese lugar ubicado en el municipio de Puerto Triunfo, Magdalena Medio de Antioquia.



“Vamos a sustentar los hallazgos en un documento que será compartido con el Parque Temático. Esperamos que sea con fines de publicación porque entiendo que a la comunidad científica y académica les gustaría conocer los resultados”, afirmó el decano.



Luego de que los huesos estén caracterizados, limpios y reconstruidos los expertos empezarán a armar el esqueleto. La idea es hacerlo así como lo han hecho los grandes museos en el mundo con dinosaurios y otros animales de interés.



“Esperamos que antes de octubre estemos terminando esta fase para proponer la estructuración y el armado de las piezas en el parque temático”, agregó el académico.



De ser un hecho, ‘Leydi’ volvería así a la “vida”, a los ojos de los espectadores que por tres décadas la visitaron en el otrora zoológico de Medellín.



Pero, esta vez, en huesos contará su historia. La mismas que arrancó desde 1981 cuando fue donada por un empresario, quien previamente la había adquirido al Circo Modelo, de Bogotá.



Fueron 31 años de estadía hasta que su vejez y la enfermedad apagaron su vida.

La famosa elefanta asiática tuvo que ser sometida a eutanasia debido a que se evidenció en ella un deterioro marcado en la salud, por su edad.



Su muerte se dio tras más de 10 días sin que la elefanta ‘Leidy’ respondiera a los medicamentos que trataban de calmar su infección urinaria y luego de cuatro años de deterioro físico constante.



En su cuerpo se realizó la primera autopsia de un elefante en el país, que contó con la presencia de 10 veterinarios. Antes de enterrar el cuerpo realizaron un rito africano.



Jorge Caro, médico veterinario del Parque Temático Hacienda Nápoles, explicó en su momento que ese mismo año, 2012, se tomó la decisión de traer a ‘Leidy’ hacia las instalaciones del Parque Temático.



“Es un cadáver atípico, es un animal de toneladas que debe ser puesto de una forma sanitaria legalmente correcta y, aparte de eso, Medellín no era el lugar idónea para sepultarla”, expuso el médico veterinario.



Caro subrayó que al ser enterrada allí se pensó específicamente en “poder recuperar posteriormente la osamenta (conjunto de huesos), este espécimen, era realmente valioso”.



Desde ese momento, se esperaba que su armazón pudiera ser recuperado y reconstruido con fines educativos.



Es así como ahora ella es recuperada con la fuerza y la blancura de sus huesos para que la aprecien y la recuerden como la gran elefanta que ha tenido Medellín en su historia.



DAVID CALLE ATEHORTÚA

EL TIEMPO

Medellín