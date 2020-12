En Rionegro hicieron velatón por Sofía Cadavid

Con pitos de carros y una velatón, los habitantes de Rionegro pidieron justicia por la muerte de la niña Sofía Cadavid, ocurrida en la madrugada del viernes en ese municipio del Oriente antioqueño.



La primera actividad se realizó en una de las calles principales, en la cual decenas de personas en vehículos tocaron sus pitos y algunos ondearon banderas blancas. Allí estuvo el alcalde, Rodrigo Hernández Alzate.



“Nos unimos al dolor de la familia de Sofía y de todos los colombianos que están consternados por esta lamentable pérdida”, expresó el mandatario local.

Más tarde, se realizó una velatón en la plazoleta del Espíritu Santo del barrio El Porvenir en Rionegro, en donde vivía la pequeña.



¡Justicia, justicia! Gritaban los asistentes que en la noche del viernes llegaron a honrar la memoria de la pequeña de 18 de meses, quien habría muerto a manos de su papá, Diego Armando Cadavid.



La velatón se hizo en la noche del viernes, 18 de diciembre. Foto: Cortesía Alcaldía de Rionegro

Cadavid Álvarez fue capturado en la mañana del viernes por el CTI de la Fiscalía con el apoyo de la Sijín y el Ejército Nacional y no se allanó a los cargos imputados por un fiscal seccional de Antioquia.



En versiones a un medio local, el papá de la niña había dicho que estaba desorientado y que no asesinó a su hija.



"A la gente le digo que yo no fui, los entiendo y que no juzguen sin conocer los hechos. La conciencia la tengo tranquila”, dijo Diego Cadavid al medio de comunicación Mi Oriente.



MEDELLÍN