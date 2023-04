El paro minero en el Bajo Cauca, Nordeste antioqueño, sur de Córdoba y Bolívar ajustó este domingo, 2 de abril, un mes de protesta ciudadana, parálisis de minas y detención de maquinaria en una región que subsiste, principalmente, de la extracción —lícita e ilícita— de oro.



(Lo invitamos a leer: Las entrañas del millonario negocio de la extracción de oro en el Bajo Cauca)



A pesar de que los bloqueos que mantuvieron cerradas las vías por dos semanas ya fueron levantados por miembros de la Fuerza Pública que fueron desplegados en la zona, el temor persiste entre los viajeros y transportadores que prefieren no cruzar la Troncal de Occidente en caso de no ser estrictamente necesario.

Por su parte, los mineros, liderados por el comité pro paro, insisten en que la protesta se mantiene de manera indefinida en el territorio, al menos, hasta que se logre un acuerdo con el Gobierno Nacional que permita el regreso a las minas sin que haya temor de que se queme ni destruya la maquinaria amarilla.



(Le puede interesar: El crítico panorama que dejó al descubierto el paro minero en Antioquia)



Y los ministerios del Interior, Ambiente y Minas adelantan mesas técnicas de diálogo, trabajo y concertación en Caucasia, Cáceres, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza en busca de consolidar la propuesta de Distrito Minero que permita solucionar la crisis social y ambiental que atraviesa la subregión antioqueña.

Facebook Twitter Linkedin

Fuerza Pública hace presencia en Caucasia para garantizar el orden público. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Transportadores son los más afectados

Al margen de la protesta, que desde el 11 de marzo se mantiene confinada en el coliseo municipal de Caucasia con caravanas ocasionales hacia municipios cercanos, la normalidad no termina de regresar al Bajo Cauca.



Por ejemplo, desde el pasado 13 de marzo, la Policía Nacional inició una serie de caravanas humanitarias para garantizar la movilidad de la población desde y hacia la subregión, incluso con dos o tres salidas diarias que parten de Yarumal o Caucasia, según sea el caso.



Sin embargo, Felipe Muñoz, director regional para Antioquia y el Eje Cafetero de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera, manifestó que esta herramienta excepcional "pasó a ser lo normal" y afirmó que "llevamos muchos años con el mismo problema".



(Además: Zozobra en la población del Bajo Cauca por cuenta del llamado paro minero)



Según cifras recopiladas por Colfecar, desde el 2015 se ha registrado la quema de al menos 102 vehículos en esta carretera que conecta a Medellín con la Costa Caribe.



"Nuestra preocupación a hoy en esta carretera es que se esto se volvió una nueva normalidad y con un mes de paro, el hecho que debamos movernos solo en caravanas muestra que se ha perdido la hegemonía del Estado en el territorio", aseguró el directivo gremial en diálogo con EL TIEMPO.



Datos estimados de Colfecar señalan que a la fecha se han afectado operaciones logísticas de 461.340 toneladas. El desvío por la vía a Urabá, que se convirtió en ruta alterna, puede representar sobre costos entre los 500.000 pesos y 1'400.000 pesos, según el tipo de vehículos.

Facebook Twitter Linkedin

Vehículos quemados en el Bajo Cauca durante el paro minero. Foto: Denuncias Antioquia

Un situación similar viven los transportadores de pasajeros. Entre el Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño circulan 6 empresas entre las que se incluyen las que viajan a la Costa. La Unión de Transportadores estima pérdidas por 7 mil millones de pesos por la disminución en el número de pasajeros y la quemas de dos buses en inmediaciones de Taraza.



"Hemos dejado de transporta 50.000 personas. Hubo una parálisis hasta el 17 de marzo y de ahí para acá se presentó una disminución del 50 por ciento en el Bajo Cauca y Nordeste. Se presta el servicio, pero no hay la demanda normal. Un domingo normalmente a Caucasia salen 40 o 42 vehículos, ayer solo salieron 17, a pesar de las caravanas", reveló Samir Echeverri, director ejecutivo de Utrans.



(Lea también: La historia real del falso duque español que deslumbró a sus amigos de Medellín)



A eso se suman los costos adiciones que asumen las empresas que viajan a los departamentos costeños por la circulación de los buses a través de la vía a Urabá.



"A pesar de que se trata de generar confianza con las caravanas, no hay garantía total para los ciudadanos. En una de esas caravanas fue que mandamos los vehículos de Coonorte que quemaron y en una caravana la semana pasada tiraron piedras a un bus. Dos vehículos quedaron atrapados en Caucasia en una de las manifestaciones de los últimos días", añadió Echeverri.



Ese panorama hace que los viajeros sientan mayor seguridad y tranquilidad cuando las empresas optan por tomar la ruta alterna.

Facebook Twitter Linkedin

La Fuerza Pública adelanta caravanas seguras en la zona para mantener el orden público. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Gobierno avanza en diálogos

Durante el 30 y 31 de marzo, el Gobierno Nacional, en cabeza de los ministerios de Interior, Ambiente y Minas, adelantó un nuevo ciclo de diálogos con las comunidades del Bajo Cauca. Allí se escucharon a los pobladores para abordar las propuestas del distrito minero que se planea constituir en la región.



Información de la Presidencia de la República señala que participaron unas 2.250 personas entre representantes de mineros, pescadores, apicultores, comerciantes, profesores, indígenas, afros, mujeres, jóvenes defensores de derechos humanos, ambientalistas y representantes religiosos, entre otros.



(Siga leyendo: El macabro plan de la mamá y el falso duque español para engañar a sus víctimas)



“Lideramos la apropiación de la ciudadanía del proyecto de distrito minero y productivo del Bajo Cauca. Buscamos soluciones efectivas nacidas desde el territorio para una transición rápida y sostenible”, apuntó Gustavo García, viceministro del Interior en un comunicado.

¡Seguimos trabajando por un #BajoCaucaVidaYPaz🤝!

Hoy, junto a @MinInterior y @MinEnergiaCo, trabajamos en las mesas de diálogos escuchando a las comunidades de 3 municipios, para avanzar en la propuesta del distrito minero, productivo y transformación económica. Se propuso🧵⬇️ pic.twitter.com/Ek8URSRO9o — MinAmbiente Colombia (@MinAmbienteCo) March 31, 2023

En los acuerdos se estableció una respuesta humanitaria de emergencia para mitigar la crisis social que se vive por cuenta del paro minero. En ese sentido, en los últimos días la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo entregó 4.500 kits de ayudas humanitarias en los seis municipios del Bajo Cauca.



Este domingo, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, visitó la Hacienda Río Rayo en Tarazá. Se trata de un predio que hace más de dos décadas era explotado irracionalmente y hoy en día, además de la extracción de oro de aluvión con técnicas avanzadas, también está dedicadas a la producción agrícola.



Allí, el mandatario aseguró que este era un ejemplo para la región porque "hay que llevar a los mineros a la legalidad" con la generación de "nuevas oportunidades e inmediatas".



“El problema no es del oro, ni la maquinaria amarilla. El oro es un producto y la maquinaria es una herramienta. El problema somos nosotros, los seres humanos, la sociedad y las instituciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? unirnos las instituciones y comunidad para hacer que la riqueza del oro se convierta en más riqueza, no en dolor, ni en pobreza”, afirmó.

Es emocionante ver cómo una empresa minera le apuesta a la reforestación con un impresionante VIVERO. En Hacienda Río Rayo cultivan árboles y plantas nativas para la recuperación de suelos degradados y el desarrollo de proyectos productivos sostenibles. Esto es MINERÍA BIEN HECHA pic.twitter.com/HlOlVEuhKF — Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) April 3, 2023

¿Qué dicen los mineros?

En diálogo con EL TIEMPO, Saúl Bedoya, vocero del comité pro paro minero, recordó que desde el 16 de marzo se suspendieron los diálogos con el Gobierno Nacional. Sin embargo, resaltó que los mineros han sido invitados a las mesas técnicas de la última semana.



"La continuidad de la protesta es porque no hemos llegado a un acuerdo para regresar al territorio y que nos permita trabajar. Lo que se nos ha dicho es que regresemos y levantemos la protesta, pero que no podemos ejercer nuestra actividad. Eso es imposible. ¿De qué vamos a vivir", enfatizó Bedoya.



El líder de la protesta aseguró que la situación está apunto de convertirse en una "crisis humanitaria" porque hay hambre. "Lo que más deseamos es que el gobierno nos atienda, reanudando la mesa de negociación. Queremos trabajar", agregó.

Facebook Twitter Linkedin

Mineros han adelantado protestas a través de caravanas en la Troncal de Occidente. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



A pesar de la parálisis en los diálogos, Bedoya manifestó que en las reuniones previas se ha avanzado en otros puntos sobre los cuales hay acuerdos. Y dijo que han logrado hacerse entender en cuanto a la necesidad de tener maquinaria amarilla para desarrollar cualquier otro tipo de minería, como la artesanal y ancestral, en el territorio.



Sobre las afectaciones al comercio y transporte, el vocero expresó su preocupación, pero resaltó que: "Aquí no estamos paseando, ni nos estamos riendo ni burlando. Esto es circunstancial. Cuánto queremos nosotros estar en casa. Le pedimos a la comunidad que entienda la complejidad, hoy somos nosotros. Cuando han estados otros gremios también lo hemos entendido".



Por último, señaló que no son un grupo armado ilegal e hizo un llamado al presidente Gustavo Petro. "Las intermediaciones no son lo suficientemente confiables. Ojalá se siente con nosotros y nos escuche. Es un hombre capaz y por eso Colombia votó por él".



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO MEDELLÍN

ESCRÍBANOS: SEBBOL@ELTIEMPO.COM