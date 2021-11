Padre devolvió a niña estadounidense desaparecida en el Oriente antioqueño

Hasta el juzgado del municipio de El Peñol fue llevada Lorena Von Karin, la niña que estaba siendo buscada por su madre y por las autoridades en el Oriente antioqueño, tras presumirse su secuestro.



La niña, de 8 años de edad, habría desaparecido con su padre, Daniel Von Karin, hace más de un año, por lo que su progenitora Yanara Vega Fatela, comenzó una búsqueda de manera incesante.



De acuerdo con Daniel Mazo, comandante del departamento de Policía de Antioquia, el padre de la pequeña se presentó en el lugar con su abogado y la entregó allí a la mamá.



"En este momento el personal de Infancia y Adolescencia se encuentra restableciendo los derechos de la niña. En compañía de la madre fueron al municipio de Guatapé, a recoger sus pertenencias. Se está solicitando levantar la restricción para salir del país y se va a verificar si se hace necesario presentar al padre ante Migración Colombia", explicó el comandante de la Policía Antioquia.



Desde hace dos semanas, Vega Fatela llegó desde Miami a al municipio de Guatapé, en el Oriente antioqueño, en búsqueda de su hija que no veía desde el pasado 17 de junio de 2020.



Ese día, el padre de la niña la sacó del país de manera ilegal y Yanara no la volvió a ver. Hasta que le avisaron que el hombre estaba en el municipio de El Peñol. Viajó y comenzó una batalla legal por la custodia y poder llevársela de regreso a Estados Unidos.



“La exmujer de él, colombiana, fue la que me avisó que estaban en el municipio de El Peñol porque ellos tuvieron como un pleito y entonces las autoridades americanas enseguida le avisaron a las autoridades colombianas porque él tenía alerta amarilla de Interpol”, contó la madre.



Yanara comenzó una batalla por la custodia que le permitió verla por ciertas horas al día. “La comisaria nos hizo un plan de que estuviera conmigo y con él. Con él de 7 de la mañana a 3 y yo de 3 de la tardea 7 de la mañana hasta que se le entregara de nuevo”, contó.



Pero el viernes pasado salió una orden esperada por la mujer pues le dieron la custodia y la niña iba a regresar con ella a Estados Unidos. Sin embargo, el papá no regresó y desde ahí se desvaneció la ilusión de Yanara de volver a vivir con su hija.



MEDELLÍN