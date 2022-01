Por medio de una resolución que comenzó a regir el 20 de enero, se ordenó la suspensión general de armas de fuego en la jurisdicción de la Cuarta Brigada en Antioquia.



El documento, que esta emitió como autoridad militar competente, regirá hasta el 31 de diciembre de este año y suspende de manera general el permiso para porte de las mismas en la jurisdicción de la Cuarta Brigada, que abarca 91 municipios antioqueños, comprendiendo las subregiones del Norte, Oriente, Occidente, Suroeste y el Valle de Aburrá.



Según informó la Cuarta Brigada, quienes actualmente cuenten con permiso especial, lo tendrán vigente solo hasta el próximo 11 de febrero. Luego de esta fecha, hasta que no sea renovado el documento, la persona no podrá portar las armas, siendo susceptible de su incautación.



La medida de suspensión general también acoge a titulares de armas traumáticas, puesto que estas se clasifican como armas de fuego, según lo estipula el Decreto 1417 del 4 de noviembre de 2021.



De acuerdo con lo informado por la Cuarta Brigada en un comunicado, la medida se emitió tras lo ordenado por el Gobierno Nacional en el Decreto 1873 del 30 del diciembre de 2021, con el fin de reducir los índices de violencia en el país, "mantener y preservar las condiciones de seguridad de la ciudadanía y con ellos la protección de sus derechos".



Según el documento, hay varios exentos de la medida, como lo son el personal activo de la Fuerza Pública, los integrantes de la Reserva de la Fuerza Pública, congresistas, magistrados de las altas cortes, entre otros. Además del personal de las empresas de vigilancia y seguridad privada, siempre y cuando esté en vigencia el permiso.



Para tramitar el permiso, este debe hacerse ante la Cuarta Brigada.



MEDELLÍN