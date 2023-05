En Puerto Valdivia aún no olvidan el momento en el que las aguas turbulentas del Río Cauca bajaron con violencia desde Hidroituango generando la peor tragedia social que este corregimiento antioqueño ha vivido en su historia.



Habitantes de la zona narraron que fue tal el brío de la avenida torrencial, que se llevó el Puente Simón Bolívar, que por más de 80 años había estado allí, sirviendo al pueblo para unirlo de lado a lado.



Fue el 12 de mayo del 2018 que ocurrió esta avalancha. Y en este tiempo EPM logró salvar Hidroituango logrando instalar una presa de 225 metros de altura (casi dos veces el edificio Coltejar de Medellín), pudo desinundar casa de máquinas, una caverna de 240 metros de longitud, 23 metros de ancho y 49 metros de altura, equivalente a un edificio de 17 pisos.



Como si fuera poco, logró instalar dos gigantescas turbinas que ya están generando energía y este año instalarán otras dos.



Protesta en Puerto Valdivia por incumplimientos de EPM. Foto: Cortesía Yeison Ladeu

Reclamo de la comunidad

Sin embargo, aunque repararon la megaobra, no se puede decir lo mismo con Puerto Valdivia. Han pasado 5 años y el puente no ha sido reparado, el centro de salud no ha sido reconstruido y los niños no tienen colegio para estudiar.



Yeison Ladeu era apenas estudiante universitario cuando ocurrió la avalancha. Precisamente llegaba de la Universidad cuando encontró a la gente desesperada intentando salvar lo poco que podía de la destrucción dejada por las aguas del río.



“Comenzamos desesperadamente a sacar lo poco que se podía salvar. Especialmente de mi empresa que alcancé a sacar algunas herramientas de construcción, pero fue muy triste verla destruida, en el piso. También la vivienda de mi hermana, de mi padre y ver destruido todo por lo que había trabajado. Eso fue muy traumático”, cuenta el hombre.



Actualmente, ya como abogado, es uno de los que lidera las protestas en el corregimiento ante los incumplimientos de EPM para responder por lo que prometieron. Asegura que aún no se estabilizan esas condiciones de vida que había en Puerto Valdivia.



“Las dinámicas económicas todavía no han llegado a los niveles del 2018 y volver a tener la misma expectativa de calidad de vida. Somos una población de unos 12.000 habitantes y no tenemos centro de salud, conectividad peatonal ni colegio para los niños. A la fecha no han puesto ni un bulto de cemento para comenzar el centro de salud”, criticó el abogado.



Ni él, ni el resto de habitantes entienden cómo es posible que EPM haya logrado tantos hitos que parecían imposibles para salvar Hidroituango, pero no hayan podido en 5 años hacerles tres obras que la contingencia en la obra generó.



“¿Usted sabe cuánto es el trabajo logístico para poder instalar una turbina en Hidroituango?, yo creo que no es nada comparado con lo que es la instalación de un puente, ¿cuántos puentes no ha instalado EPM con toda la experiencia que tiene en infraestructura para que un puente colgante les esté generando tanto retraso?”, cuestionó el hombre.

Este es el lugar donde se construirá el puente que conecta dos sectores del pueblo. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

El centro de salud

Miriam Trujillo directora encargada ambiental social y sostenibilidad de Hidroituango, explicó que en 2018 y 2019 fue poco lo que se pudo hacer en cuanto a obras debido a la circular roja de la Ungrd que tenía a Puerto Valdivia en zona de riesgo.



“Durante ese lapso de tiempo no pudimos hacer nada, pero empezamos a trabajar de la mano con el municipio para tener listos los trámites administrativos, como la licencia de construcción, que la Secretaría de Salud avalara los diseños que le presentamos para la construcción del Centro de Salud, asimismo con la Secretaría de Educación para todo el tema de la escuela”, explicó Trujillo.



Agregó que, posteriormente, llegó la pandemia por el Covid-19, lo que les evitó adelantar gestiones en el territorio y todo esto fue llevando a que ese cronograma que se tenía establecido se fuera alargando en el tiempo.



La situación con el lote en el que se construirá tanto el centro de salud como la escuela, indicó la vocera de EPM, es que está ubicado en una reserva natural, por lo que se deben surtir ciertos trámites y cumplir varios requisitos ante las autoridades ambientales, en este caso Corantioquia y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).



El problema, denunció Ladeu, quien asistió a una reunión hace dos semanas con todos los involucrados, es que desde 2020 ambas entidades le indicaron a EPM cuáles eran los requisitos a cumplir, algo que no se ha hecho, por lo que asegura que hay culpa de EPM.

Así fue la evacuación de Puerto Valdivia en mayo de 2018. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

“Ellos (EPM) comenzaron a hacer la primera reunión para mitigar un poco el impacto negativo de lo que son los incumplimientos en cuanto a la construcción del centro de salud, pero la sorpresa nos la llevamos nosotros, y de manera negativa, cuando vemos que tanto la ANLA como Corantioquia les dijo a ellos, a EPM directamente, que ellos tenían que haber hecho unos requerimientos que se les dijeron en el 2020, que los tenían que hacer y que EPM le ha estado dando vueltas al asunto y que no lo ha hecho”, criticó Ladeu.



Por su parte, la funcionaria de EPM confirmó que desde el 2020 vienen trabajando en una serie de requerimientos, de solicitudes adicionales a lo que ya han venido entregando.



“Un trámite de estos tiene su procedimiento, tiene sus tiempos de respuesta, pero como le digo no es porque la autoridad se esté demorando o que nosotros nos estemos demorando, sino porque ese trámite así lo requiere y, además, con la garantía que estar construyendo en un lote que tenga todas las condiciones necesarias para hacerlo”, contó Trujillo.

Decenas de personas protestaron el pasado 12 de mayo en la Troncal de Occidente. Foto: Cortesía Yeison Ladeu

Trámites ante autoridad ambiental

Con Corantioquia, indicó que les solicitaron precisar un permiso de sustracción en el área de reserva, así como unos permisos para aprovechamiento forestal, ya que el lote donde piensan hacer estas estructuras está ubicado en una reserva natural.



Así lo confirmó Marcela Ruiz, subdirectora de Sostenibilidad de Corantioquia, quien afirmó que EPM inició un trámite con la CAR, ya que las áreas para la solicitud de uso de ese predio están ubicadas en las zonas de reserva ribereña del Bajo Cauca, que es una estrategia de conservación que tiene la corporación.



“Se les planteó que enviaran toda la información para verificar si se requiere o no sustracción del área protegida, estamos revisando el expediente con la Procuraduría porque estamos verificando la condición de la información. Dentro del lleno de requisitos para ese trámite ellos dieron cumplimiento en marzo de este año”, expresó Ruiz.



Por su parte, la ANLA le confirmó a este diario que en 2020 Hidroituango S.A. le consultó que necesitaba excluir el área de la Zona de Disposición de Material de Excavación (Zodme) Pecas de la licencia, para hacer la reposición de una infraestructura que se afectó con la contingencia.



“El tema de la construcción de ambas infraestructuras (escuela y centro de salud) es ajeno a la licencia, en ese sentido la Autoridad en su momento le respondió a HidroItuango S.A. que debía modificar la licencia ya qué la solicitud se ajustaba a uno de los causales de modificación establecidos en el Decreto 1076 de 2015. A la fecha la empresa HidroItuango S.A. no ha solicitado la modificación de la licencia que debe tramitar ante la ANLA”, dijo la entidad ambiental.



Una vez se haga el trámite, el tiempo de respuesta es el mismo tiempo de una licencia ambiental, es decir, 90 días hábiles.



Desde EPM indicaron que están haciendo todo el esfuerzo posible entre las todas las entidades para este año poder iniciar obras.



Asimismo, destacaron que ya tienen lista la contratación para estas obras, para que, en cuanto tengan luz verde y hayan enviado y/o cumplido todos los requisitos puedan comenzar las obras.

Los pescadores también resultaron afectados por la disminución del caudal del río. Foto: Guillermo Ossa/EL TIEMPO

El puente Simón Bolívar

Con el puente es otro cuento. Esta estructura no está en zona de reserva natural y aunque ya comenzó obras, tiene un evidente retraso y ya se incumplió la fecha de entrega.



“Es un proyecto que estaba para que se terminara en diciembre del 2021 y ya estamos a mediados del 2023 y ese proyecto no avanza, lo comenzaron a construir en 2021, pero va de una manera muy lenta, cada día uno ve menos personal laborando. Nunca habíamos visto una obra tan lenta”, expresó Ladeu.



Al respecto, la directora (e) ambiental social y sostenibilidad de Hidroituango explicó que la situación de orden público ha generado que hayan tenido que cambiar tres veces el contratista para la obra y actualmente está el cuarto.



“Desafortunadamente, nos hemos visto afectados por el tema de inseguridad. Entonces eso ha hecho que tres contratistas nos renuncien o que suspendamos porque no hay condiciones; los paros que se han dado tampoco nos han dejado avanzar. Entonces se nos han presentado una serie de condiciones también relacionadas con el orden público, que han interferido en que todo este cronograma que nosotros teníamos establecido y que de no ser por ello ya hubiéramos terminado el puente”, expresó Trujillo.



Afirmó la funcionaria que dicha estructura estará siendo entregada entre octubre y noviembre de este año.

El corregimiento de Puerto Valdivia es el primer caserío aguas abajo de Hidroituango. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Calidad de vida

Desde EPM afirmaron que actualmente ha invertido 2,5 billones de pesos en los 16 municipios del área de influencia de Hidroituango y, específicamente en el Bajo Cauca, la inversión supera los 280.000 millones de pesos.



“Estos recursos han sido invertidos en estos municipios del Bajo Cauca en proyecto sociales ambientales de Gestión del Riesgo para que las comunidades participen y de esa manera lo han venido haciendo a través del Plan de Acción Específico para la recuperación. Hemos abordado todo el tema correspondiente a salud, accesibilidad de transporte, educación, medios de vida, vivienda y servicios públicos”, expresó Trujillo.



Sin embargo, para Ladeu, “el tigre no es como lo pintan”.



“Lo que nos dice la Cruz Roja, que es la que hace la capacitación en gestión del riesgo, es que usted como habitante tiene que aprender a vivir con el miedo y no es muy buena expectativa de calidad de vida”, expresó el hombre.



Asimismo, indicó que la propiedad raíz no está valorizada debido a lo ocurrido en 2018 y que ningún banco acepta hipotecar una vivienda o negocio ubicado en esta zona para que el propietario acceda a un crédito hipotecario. “Entonces no se puede hablar de una economía normalizada cuando un bien inmueble tiene una devaluación”, añadió.

En cuanto a salud, indicó que “en este momento cualquier accidente que pase en Puerto Valdivia lo único que hace EPM es poner una ambulancia y pagarles a los bomberos para que ese paciente en calidad de urgencia se movilice hasta Valdivia y ya, no es más”.



Finalmente, indicó que actividades económicas como el barequeo, la minería, la pesca y el areneo están gravemente afectadas, en gran parte porque todos los sedimentos que trae el río Cauca se quedan arriba, en el embalse de Hidroituango.



“En cuanto al aprovechamiento de materiales de arrastre, sabemos que en este momento en el río Cauca se detiene en Hidroituango, entonces ya no hay oportunidad de barequeo. Yo en este momento represento a una asociación de barequeros, quienes manifiestan que ya no hay oportunidad de ejercer su labor a orillas del río ¿por qué? Porque ya el río no corre naturalmente como ocurría anteriormente entonces ya no es bueno sacar oro”, explicó el abogado.



Y sentenció: “EPM se va a empeñar en decirle al país que todo lo está haciendo una maravilla y que todo lo está haciendo bien con Hidroituango, pero para nosotros es una amenaza y una desgracia”.



ALEJANDRO MERCADO

CORRESPONSAL EL TIEMPO - MEDELLÍN

@AlejoMercado10