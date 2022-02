Una evaluación con tomógrafo a un búho rayado (Asio clamator) se convirtió en el nuevo hito alcanzado para la medicina veterinaria en el país.



En efecto, el equipo profesional y especialista del Centro de Veterinaria y Zootecnia (CVZ) de la Universidad CES logró la incorporación del servicio de tomografía axial computarizada, en sus instalaciones en Medellín.

John Didier Ruiz, decano de la facultad de medicina veterinaria y zootecnia de la universidad CES, explicó que uno de los principales objetivos que la institución tiene es la de liderar el desarrollo de la medicina veterinaria en Colombia.



Por esta razón, agregó Ruiz, desde hace algunos años se habían trazado el objetivo de ser uno de los centros de referencia en imagenología avanzada en el contexto veterinario y, por eso, el proyecto lo habían iniciado con la resonancia magnética.



Ahora, siguiendo esa línea de crecimiento investigativo, en convenio con la empresa Prodiagnóstico, CES adquirido el tomógrafo marca GE Healthcare, primero y único en Antioquia.



Con este nuevo equipo, se prestará el servicio a pequeñas y grandes especies.

“Esto implica poder tener para el servicio del bienestar y de la salud animal de todas las especies, tanto las domesticas como las de fauna silvestre, una tecnología que permitirá realizar mejores y menos invasivos, pero más precisos, diagnósticos”, explicó Ruiz.



El hito lo logró el Centro de Veterinaria y Zootecnia (CVZ) de la Universidad CES. Foto: Esneyder Gutiérrez

El primer paciente en el que se estrenó este novedoso aparato de radiología fue en un búho rayado rescatado por la Secretaría del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en una zona rural de la capital antioqueña.



Al ingresar, al animal le realizaron unos exámenes iniciales que arrojaron que el paciente era positivo para una infección adquirida por el hongo aspergillus y, además, tenía afectaciones en la parte hepática, renal y estaba anémico.



Ante este diagnóstico, el equipo de profesionales inició el tratamiento y, posteriormente, le realizaron la tomografía del tórax o de las vías aéreas para saber qué tanta evolución o respuesta del tratamiento había tenido esta ave rapaz nocturna, que se alimenta de roedores y pequeños animales.



“Esto que hicimos nos permitió tener un diagnóstico más asertivo en patologías que pueden involucrar tejidos blandos y óseos y así poder evaluar qué tan comprometidos están, así mismo determinar qué otros órganos pueden estar afectados. Esto genera una gran diferencia con otros estudios que no nos entregaban datos tan completos y seguros, como los de tercera dimensión que provee el nuevo equipo”, agregó Daniela Penagos, anestesióloga del CVZ.



En resumen, con este tomógrafo se pueden analizar y evaluar patologías gastrointestinales, del tórax, cráneo, columna y seguimiento y revisión de fracturas, malformaciones, masas, al igual que patologías vasculares.



“Esto resulta importantísimo en las patologías que no se pueden diagnosticar por medio de los rayos X o por ecografía y cuando el diagnóstico se requiere de manera urgente y no se puede esperar a realizar una resonancia”, expresó Wilson Callejas Jaramillo, tecnólogo en imágenes diagnósticas del CVZ.



De esta manera, el Centro de Veterinaria y Zootecnia (CVZ) de la Universidad CES es considerado en este momento el centro de referencia en el país.

Un orgullo para las directivas que afirman que “No hay otro centro y menos asociado a una universidad que tenga la capacidad diagnostica que se tiene ahora en el CES en donde se incluyen la resonancia magnética y la tomografía a los servicios ya usuales de la radiología y la ecografía, y el uso de fluoroscopio, otra tecnología que para el contexto veterinario en medicina resulta avanzada para el tema específico del diagnóstico para la fauna”.



Uno de los países más cercanos y que tiene estos avances en América latina es Brasil. Y ahora Colombia.

Alianza con sector privado

Este proyecto fue creado en asocio con la empresa Prodiagnóstico que está aportando su gran experiencia alcanzada durante años en humanos y que en estos momentos la pusieron al servicio de la medicina veterinaria.



El tomógrafo viene siendo usado desde el año pasado. Durante este tiempo, los médicos veterinarios y expertos estuvieron puliendo los protocolos de diagnóstico.



El equipo es el mismo que viene utilizando para la medicina humana. Sin embargo, ha sido modernizado con nuevos avances desarrollados en esta materia. El costo de dicho equipo está en el rango de entre los 400 y 1.000 millones de pesos, dependiendo de la tecnología.



Callejas, encargado, además, de realizar el proceso de tomografía en el CES, dijo que lo más importante de este equipo es el corto tiempo que duran los exámenes: solo cinco minutos.

“Es importante explicar cómo los animales se verán beneficiados. Lo más demorado en el proceso es la sedación, el antes y el después con la recuperación. Pero, debido a los riesgos que tenían, tras los largos tiempos de sedación, ahora, con este equipo, se podrá reducir notablemente”, aseguró Callejas.



La diferencia con los rayos X es que esta máquina provee una imagen plana, mientras la tomografía entrega una imagen multiplanar, que permite ver o manipular una patología en 3D y observar los diferentes tejidos.



Ahora, pues, no solo los pacientes animales de la ciudad podrán acceder a los servicios mencionados, sino también los de todo el país que lo requieran, dado lo escaso que es la prestación de esta asistencia en Colombia.



Igualmente, los beneficiarios no solo serán los animales de la comunidad, en forma directa, sino también los animales de los aliados como Corantioquia, el Área Metropolitana, las alcaldías del valle de Aburrá, entre otros usuarios de la región.



Los principales animales que se verán beneficiados serán los de pequeñas especies, es decir, caninos y felinos.



Pero, también se puede incluir toda la fauna. Tanto que ya están trabajando en la incorporación de las grandes especies y para esto la institución pionera tiene pensado modificar el equipo para que, por ejemplo, los equinos médicos veterinarios, puedan usar también el tomógrafo.



ESNEYDER GUTIÉRREZ

Para EL TIEMPO