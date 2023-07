Un audio revelado por la Policía de Antioquia dejó al descubierto la manera en que Carlos Alberto Herrera Arcila, más conocido en el mundo del hampa como alias Camilo o Camila, habría ordenado asesinatos selectivos en el Oriente antioqueño y Caldas.



El hombre es señalado de ser el máximo cabecilla de la denominada estructura criminal 'clan de Oriente' que atemorizó a la población de Argelia, Nariño y Sonsón durante un paro armado en febrero de este año.

Durante un operativo del Ejército Nacional, desarrollado en la vereda El Macanal de San Rafael (Antioquia), uniformados de la Fuerza Pública y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación capturaron con orden judicial a Herrera Arcila y a cinco personas más que harían parte de la organización.



La orden de registro y allanamiento, que se realizó en la mañana del domingo, 23 de julio, permitió la incautación de una pistola con proveedor, 21 cartuchos calibre 9 milímetros, 12 celulares, 22 tarjetas SIM y otros materiales de prueba.



Los capturados fueron Jhofan Marín Hernández, Albeiro de Jesús Zulugada Quintero, Deider David Petania, Santiago Álvarez Escudero y Germán José Miranda Mendoza.

Alias Camilo es señalado de ser el cabecilla del grupo delictivo organizado Clan del Oriente. Foto: Fuerzas Militares

La orden de asesinato

En medio de las audiencias judiciales que se adelantaron en la última semana para imputar a los seis hombres, se conoció una de las pruebas que se presentará ante un juez en el proceso penal.



El audio, que dura un minuto y veintisiete segundos, dejó al descubierto la manera en que el señalado criminal impartía órdenes a los subalternos de la organización.



Durante la conversación, alias Camilo estaría hablando con un sujeto identificado por los investigadores como 'HD', quien sería el encargado de comerte un homicidio ordenado por el presunto cabecilla.



En la llamada Herrera insistió en que él era el que mandaba y que no le importaba quién cayera en caso de que el objetivo no estuviera al momento del crimen.



Camilo: Mijo si no está él, la familia y ya, hágale.

HD: Sí, cucho, pero sabe que para ir a tumbar puertas usted sabe que no aguanta mi viejo.

Camilo: Mijo, hágale, si no está él, la familia y ya hágale…. oso.

HD: Sí, pero entonces ya toca entones esperar un rato más.

Camilo: como usted quiera, como la vea mejor, pero sabe que lo que sea.



'Camilo' insistió durante la llamada en que alguien debía caer. "Me importa un cu** si cayó la mamá o el papá o la mamá, no, por lo que fueron fueron, si cayó el sobrino, mijo ya sabe como se trabaja, hágalo hágalo y ya". Su interlocutor le respondió que acataría la orden.

#ATENCIÓN. "Ya perdimos". En una operación del Gaula en San Rafael, Antioquia, cayó Carlos Alberto Herrera, alias "Camilo", máximo jefe del Clan de Oriente. Al momento de su captura se encontraba junto a otros 5 miembros del grupo ilegal. pic.twitter.com/ugtPD4fINP — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) July 24, 2023

Imputación y medida de aseguramiento

La capacidad investigativa de la Policía Nacional permitirá llevar un proceso judicial muy fuerte en contra de esta persona ya que sin escrúpulos dispuso del homicidio de dos adultos mayores FACEBOOK

Un juez de control de garantías en Antioquia impuso esta semana medida de aseguramiento carcelaria contra alias Camilo y los demás miembros de la organización, determinación que fue apelada por la defensa. A los seis hombres se les imputó el delito de porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Militares.



La Fiscalía reveló que Herrera tiene proceso penal vigentes ante fiscales de Manizales, Sonsón, Nariño y Argelia, la Unidad Especial de Investigación y la Unidad de Delitos contra la Vida de la seccional Antioquia.



Según la investigación del caso, el 'clan de Oriente' sería la responsable de causar zozobra entre los habitantes de Nariño, Sonsón y Argelia. Allí se habrían dedicado a la extorsión, el desplazamiento forzado, las amenazas y el tráfico de estupefacientes.



Aunque solo fue imputado por un delito; el comandante de la Policía Antioquia, coronel Carlos Martínez, dio a conocer que esta semana se notificó la orden de captura contra alias Camilo por los delitos de homicidio agravado, en concurso con tráfico, porte de armas y explosivos.



"La capacidad investigativa de la Policía Nacional permitirá llevar un proceso judicial muy fuerte en contra de esta persona ya que sin escrúpulos dispuso del homicidio de dos adultos mayores (dos hermanos) en Nariño, Antioquia", dijo el oficial.



Alias Chatarra y 'Duber', dos presuntos cabecillas de la organización, ya habían sido capturados anteriormente en operativos realizados por la Policía, el Ejército, el CTI y la Fiscalía General de la Nación.



MEDELLÍN

