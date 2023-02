Luto, tristeza e impotencia siente la comunidad de Rionegro, Antioquia, tras conocerse la trágica muerte del ciclista de 16 años Jerónimo Jaramillo sobre la medianoche de este jueves 23 de febrero.



El pedalista juvenil sufrió un accidente durante el desarrollo de una competencia en el municipio de Puerto Triunfo tras chocar contra una ambulancia.

Así lo confirmó el alcalde de Rionegro, Rodrigo Hernández Alzate, quien indicó que tras el siniestro, el joven fue llevado al Hospital de Puerto Boyacá, donde fue estabilizado, y posteriormente a la Clínica Somer en Rionegro, donde falleció por la gravedad de las heridas.



"El ciclista colisionó contra una ambulancia de Puerto Triunfo, no era de la organización, que no estaba autorizada para hacer su traslado entre Puerto Triunfo y Medellín. Aunque si llevan una urgencia prioritaria sí se puede hacer, pero se debe activar un modelo de cápsula de seguridad que se viene contemplando con los PMU y seguridad en carretera. Este personaje que iba en la ambulancia no accedió, aunque fueron los llamados a que se orillara", expresó el alcalde.



Con voz cortada, el mandatario local calificó a Jerónimo como un héroe e indicó que la tragedia pudo haber sido mayor.



"Aunque detuvo la ambulancia, pudo haber sido un daño más grande con el lote femenino que venía en la parte de atrás", expresó Rodríguez.



Por su parte, Diana Mejía, gerente del Instituto Municipal de Educación Física, Deporte y Recreación de Rionegro (IMER), envió sus condolencias a la familia y aseguró que han estado en constante contacto para brindarles el acompañamiento que necesiten.



Sobre la información oficial del deceso del ciclista, el doctor Luis Chavarriaga, médico deportólogo del IMER, contó que el joven llegó sobre las 11 p. m. a la Clínica Somer y fue declarado muerto a las 12:24 de la madrugada.



"Desafortunadamente, el ciclista tuvo un politraumatismo severo, y aunque se le brindaron las atenciones iniciales y siempre se estuvo atento para que saliera de los traumas, pero debido a la gravedad no fue posible", informó el galeno.



El sentido homenaje que se le hizo en Rionegro a Jerónimo Jaramillo,🚴‍♂️ciclista de 16 años quien falleció tras chocar contra una ambulancia . Aquí la nota: https://t.co/uuhUL7Q5Jo pic.twitter.com/sow4xkJogT — Alejo Mercado (@AlejoMercado10) February 23, 2023

En el municipio de Rionegro se realizó un sentido homenaje a la promesa del ciclismo antioqueño, en el que participó el equipo Itaca-Cobelén, del que hacía parte Jerónimo, el cual no salió hoy a correr en honor a su compañero.



