Denuncian incursión del 'clan del Golfo' en asamblea de paz del Nordeste de Antioquia

Organizaciones sociales y comunitarias del Nordeste antioqueño denunciaron en las últimas horas que hombres armados de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o 'clan del Golfo' incursionaron en veredas de Segovia y Remedios en medio de la Asamblea Territorial por la Paz.



Según explicaron las organizaciones en un comunicado, varios sujetos del grupo armado ilegal intimidaron a personas de la comunidad durante el desarrollo del encuentro este fin de semana en el caserío Mina Nueva de Remedios.

Al cierre del primer día de la Asamblea, unos 50 hombres armados incursionaron en la vereda Cañaveral de Chicamoque de Segovia —a 10 minutos del lugar donde se adelantaba el encuentro— e intimidaron a la población civil, saquearon las viviendas y embebecimiento de comercio, robaron celulares, pintaron las paredes con sus siglas y cortaron el fluido eléctrico.



"Hoy (domingo) finaliza la Asamblea sin contar con garantías por parte del Estado para el retorno de las comunidades a sus territorios, quienes hicieron lo posible por asistir a este compromiso a pesar del alto riesgo en el que se encuentra la zona por la agudización del conflicto armado", se lee en el comunicado.

#AccionUrgente organizaciones sociales y defensoras de DDHH del Nordeste Antioqueño, denunciamos que bajo el marco de la asamblea territorial por la Paz, ninguna autoridad del Gobierno Nacional se hizo presente y algunos participantes vienen siendo intimidados por las AGC 🧵 pic.twitter.com/GLYuZ96tkr — PSG-GarantiasDDHH (@GarantiasPSG) November 12, 2023

Las organizaciones sociales explicaron que, previamente, el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, se había comprometido a asistir al encuentro, por lo cual se tuvo que aplazar en dos ocasiones. "Sin embargo, no asistió a la cita con las comunidades y no llegaron los ministerios y las entidades convocadas", afirmaron.



En la comunicado exigieron una intervención no militar en el territorio que incluya el despliegue de acciones de inteligencia, "depuración de la Fuerza Pública, avances y resultados respecto al cambio de la doctrina militar".



También pidieron una presencial integral del Estado para que haya garantías de la proyección de la vida y permanencia de las comunidades en el territorio.



"Responsabilizamos al Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Alto Comisionado para la Paz, Defensoría del Pueblo, personerías, administración locales y al presidente Gustavo Petro", puntualizaron.



MEDELLÍN

