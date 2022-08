En poco más de 50 días de haberse inaugurado con bombos y platillos y en presencia del entonces presidente de la República, Iván Duque, la vía 4G Conexión Norte tuvo que ser cerrada por grietas en la vía.



En redes sociales, usuarios mostraron fotos que evidencian el agrietamiento en la capa asfáltica de una vía que está nueva, lo que generó críticas a la concesión Autopistas del Nordeste, encargada del proyecto.

Al respecto, desde la concesión explicaron que en esta zona ocurren procesos mineros artesanales, los cuales han generado problemas de estabilidad debido a las perforaciones por la búsqueda del oro. A esto se suman las fallas geológicas propias de la zona.



"En este momento se están haciendo todas las evaluaciones para entrar a determinar qué fue lo que sucedió. Además, hay que recordar que hace dos semanas tuvimos un cierre de vía al que no pudimos acceder por unos temas con algunas comunidades de la zona, lo que impidió que por 15 días no pudiéramos atender lo que estaba ocurriendo cuando se presentaron los agrietamientos”, explicó el funcionario.



#EsUrgente Que el Nuevo Contralor Carlos Hernán Rodríguez, le ponga el ojo a las vías 4G inauguradas por Iván Duque hace un mes entre los municipios de Segovia y Zaragoza en el departamento de Antioquía @petrogustavo @CGR_Colombia @PGN_COL pic.twitter.com/FpBRAdMzcf — libardosky (@libardosky3) August 19, 2022

Sin embargo, aclaró que se trata de una sola grieta en un sector y que la vía ni está cayendo ni tiene otros tramos con afectaciones. El tramo afectado acapara unos 30 metros de vía en el sector El Cenizo, jurisdicción de Zaragoza.



De igual forma, indicó que sí hay conexión desde el Nordeste hacia Caucasia. “Al lado de esta vía pasa la vía departamental 25, adscrita a la Gobernación de Antioquia, por lo que antes de llegar al punto cerrado, los vehículos toman un pequeño desvío por la vía antigua y vuelven y continúan”, explicó el experto.



Como se encuentran en labores de evaluación del daño, aún no hay una fecha estimada de apertura de la vía, pero se cree que se extenderá por varios meses debido a la necesidad de determinar con exactitud cuál es el fallo y cuál es la solución para este.



Desde la concesión aclararon que no se trató de mala calidad en los materiales o alguna falla constructiva y que todo este proceso de obra estuvo monitoreado y probado antes de haberse inaugurado, cuyas pruebas no arrojaron algún tipo de falla.



"No hubo premura en la entrega. Estas cosas pueden suceder y nos pasó. A ninguna concesión le conviene entregar obras con fallas porque es la misma concesión la que debe operar y mantener la vía, que en este caso es por 25 años, por lo que si hay un daño, es la concesión la que tiene que reparar y son gastos económicos que paga la concesión", aclaró el funcionario.



