Denuncian atropellos a titís en una vía de San Carlos, Antioquia

Mientras realizaba su habitual recorrido en bicicleta por la vía que de San Carlos conduce a San Rafael, en el oriente antioqueño, Johan Arley Yepes Arboleda, profesor de ciclismo en San Carlos, encontró atropellado y en media vía a un mono tití gris.



Iba pedaleando, a la altura del kilómetro 20 de la carretera, cuando tropezó con esa imagen que le generó indignación y lo llevó, sin titubear, a hacer una denuncia pública a través de las redes sociales.



“Haber señores conductores, las señales de tránsito que hay en la vía son para leerlas, si es que lograron hacer el curso completo de conducción. Qué impotencia encontrarse uno en menos de 20 kilómetros, en la vía que conduce de San Rafael a San Carlos, dos animales exóticos y hasta en vía de extinción totalmente destrozados.



¿Cuál es el HP afán de andar como locos? Nosotros somos los invasores, no los animalitos, que simplemente tratan de cruzar al otro lado. Así mismo, en una curva nos podemos encontrar con un ciclista y por la velocidad que llevan no tienen tiempo de frenar. La invitación es que si van a visitar nuestro municipio disfruten la naturaleza y los paisajes, no vengan a apostar carreras por acá. En nuestro terruño prevalecen la vida, tanto animal como la humana”.



Este mensaje en Facebook, junto con las fotos que reflejaban la crudeza de lo expresado, empezó a replicarse en la red.



Facebook, sin embargo, bloqueó las fotos, mas no el mensaje, por lo crueles que resultaban.



“Entrenamos casi a diario por esa vía, es triste ver a menudo un animalito muerto y en circunstancias que alguien pudo haber frenado”, relata Yepes.



El profesor y deportista agrega que “Ni siquiera paran, a la gente ya no le duele, pareciera que no sienten; no solo es el tema animal, también hay ciclistas en la vía”.

Además, precisa, que a diario son aproximadamente tres animalitos atropellados en esa ruta.



Paradójicamente, a pocos metros del lugar donde fue encontrado el cuerpo del primate hay ubicada una valla que advierte sobre la presencia del tamarino de manos blanca.

En la valla se pide precaución a los conductores. Lo cual, evidentemente, en este caso fue ignorada.



“Me cuestiona saber que pudo haber sido un ciclista, o un peatón, todos nos tenemos que tocar, de verdad”, expresa el profe Johan, preocupado.

Fauna en riesgo

Por su parte, habitantes de la zona manifiestan que son constantes los excesos de velocidad de los vehículos, poniendo en riesgo la vida humana y la de los animales.

Y no falta, por fortuna, también quien cuida de estas especies.



Hace algunas semanas, en zona urbana de la localidad, un tití gris ingresó a una vivienda y gracias a la alerta de sus residentes el grupo de bomberos pudo hacer el rescate y su respectiva liberación en zona boscosa; donde se sabe hay presencia de esta especie.



Según información suministrada por el Cuerpo de Bomberos de San Carlos, al mes pueden atender una cifra de 10 incidentes de este tipo.



Afirma el organismo de socorro que, afortunadamente, la mayoría de animales sobreviven.



Sin embargo, aseguran que se ve constantemente el asesinato de zarigüeyas, lo que también les preocupa.



Entre la fauna silvestre que hay en San Carlos pueden destacarse los pumas, jaguares, tigrillos y ocelotes.



Esta es una de las vallas puestas en la vía para llamar la atención de los conductores. Foto: Cortesía Johan Yepes

Incluso en la localidad hay presencia de osos perezosos que hasta hace aproximadamente seis años se podían apreciar en el parque principal, a plena luz del día.



Tanto el oso perezoso y el tití gris se encuentran en peligro de extinción y es por eso que se hace tan importante y necesaria su protección y cuidado.

Pues, dicho sea de paso, una de sus principales amenazas es la cacería y comercialización para fines como mascotas domésticas.



En lo corrido del último año, según la Policía Ambiental, en el departamento se ha logrado el rescate de dos tamarinos de manos blancas. El último en el municipio de Granad, igualmente oriente antioqueño, en el pasado mes de octubre.



“Nosotros somos quienes hemos venido haciendo los rescates de los animales en el pueblo, hace algunos días rescatamos en una finca un oso perezoso que entró en horas de la noche. Las personas nos llamaron, fuimos y luego lo liberamos en zona segura”, comenta Arnoldo Quintero Galeano, comandante del cuerpo de bomberos voluntarios de San Carlos.



El profesor Yepes, a través de sus redes sociales, explicó que los monos titis también tienen familia y pidió que se ayude a preservarlos y cuidarlos.



“Hay que respetar la vida, la humana y animal son igual de importantes. Gracias a los que han dado ideas para crear una propuesta para la preservación de la fauna silvestre de San Carlos”, indica.



El comandante Quintero Galeano reiteró que hace mucha falta el trabajo de la parte ambiental a nivel departamental para que esos animalitos sean más protegidos.

“Porque cuando hacemos un reporte lo que hacen es una charla a las personas implicadas, sin embargo, hace falta más conciencia y responsabilidad por parte de la autoridad ambiental”, precisó.



Unir esfuerzos por la protección

Y es que una de las propuestas que surge hace un llamado urgente a estudiantes y docentes del pueblo para tomar la bandera en la protección del mono tití.

Parten de la base de tener, en las instalaciones del colegio central, una amplia zona verde que bien podría servir para el hábitat de alguna familia tití.



Creen, con un moderado optimismo, que bien organizada podría dar frutos.

Por lo pronto, el profesor Johan Arley espera que se pueda seguir disfrutando de la fauna silvestre y los paisajes sin destrozarlos.



“Mi sueño es ver pasos seguros, unos puentes que sirvan para que no se ponga más en riesgo la vida de estos animalitos, ya que somos privilegiados al contar con ellos”, agrega con tono de esperanza.



Asimismo, hace un llamado a unir esfuerzos para seguir preservando el tití gris y las demás especies.

Otras voces de la comunidad exhortan a las corporaciones ambientales regionales para que hagan más presencia en la región.



Les piden, caso Corporación Regional Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) y Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) que se empoderen de la sensibilización sobre la importancia de cuidar y preservar esta especie arborícola en el territorio, para que así no se sigan presentando este tipo de actos como el que aconteció en la vía.



Desde la Seccional de Tránsito también se hizo un perentorio llamado a respetar la señalización vial y las velocidades, y dar le prelación a peatones y ciclistas en la vía, así como a las especies que cruzan la vía.



Además, indica la Seccional, que están realizando campañas sobre el cuidado que deben tener con la fauna silvestre, insistiéndoles a los conductores que recorren la zona a reducir los límites de velocidad y a estar atentos a las valla que están ubicadas en tramos de la cía y piden precaución.



PABLO ANDRÉS ZAPATA MURILLO

PARA EL TIEMPO

MEDELLÍN