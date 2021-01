Decapitaron a un campesino en Yarumal, Antioquia

Consternación en el municipio de Yarumal, Antioquia, causó el asesinato de un campesino que además fue decapitado.



José Miguel Barrientos Uribe, un hombre de 39 años, salió en la madrugada del viernes de su hogar, en el corregimiento Ochalí, hacia una finca para realizar labores del campo, entre ellas ordeñar vacas, pero luego fue atacado de manera violenta.



(Le puede interesar: Así será el toque de queda en Medellín y Antioquia este fin de semana)

Según la Policía Antioquia, Barrientos fue herido con arma de fuego en el abdomen. “Le causaron inicialmente la pérdida de su vida y posteriormente los criminales lo decapitaron, arrojando su cabeza en el centro poblado de Ochalí”, dijo el coronel Jorge Cabra, comandante de la Policía Antioquia.



El cuerpo del campesino fue trasladado al casco urbano del municipio y se realizan estudios para ahondar más en las causas de su muerte.



Frente a este caso, Mauricio Restrepo, secretario de Gobierno de Yarumal, desmintió las versiones que indican que Barrientos era un líder social.



“Él no era de la junta de acción comunal de Ochalí ni tampoco era un líder social pero eso no importa, es un ser humano, independiente de si fuera o no líder. Fue asesinado y es triste”, agregó.



(También puede leer: Entrevista. 'No queremos tener 'elefantes blancos'': Gerente de Metroplús)

Consejo de seguridad

A esta hora de la mañana del sábado se adelanta un consejo de seguridad en el municipio y se anunció que avanzará en las investigaciones las cuales indican, inicialmente, que los autores serían disidencias de las Farc que hacen presencia en la zona.



(Le sugerimos leer: Alcaldía denuncia operador de Buen Comienzo por falsedad en documento)



Este hecho se suma a la preocupante ola de violencia en el norte antiqueño pues tan solo en Yarumal han ocurrido 34 homicidios en el último año, la mayoría vinculados por casos de microtráfico porque la zona es un recorrido estratégico para esta práctica ilícita.



MEDELLÍN