Más de 20 años de experiencia en el modelo Cómo Vamos en Colombia permiten hacer realidad el primer ejercicio de análisis y seguimiento a la calidad de vida en el departamento a través del nacimiento de Antioquia Cómo Vamos.



Se trata de una iniciativa del sector privado que surge de un acuerdo de voluntades entre empresas, cajas de compensación, organizaciones de la sociedad civil, gremios y academia que hará seguimiento a las políticas públicas de la región.

“Desde el sector privado queremos contribuir a la Agenda Antioquia 2040 a través de la medición y el seguimiento de esos planes que se han propuesto como región en el largo plazo”, señaló María Bibiana Botero, directora de Proantioquia.



En el país hay, actualmente, 20 programas Cómo Vamos y el de Antioquia será el primero en ejecutarse a nivel departamental. Su objetivo es trabajar de manera articulada con Medellín Cómo Vamos que ajusta 16 años de existencia.

Antioquia Cómo Vamos será responsable de levantar una encuesta de percepción ciudadana en el departamento y de definir una serie de indicadores de resultados que permitan, desde el control social, hacer seguimiento a la gestión de los gobiernos.



Ese levantamiento de información será importante no solo para el sector público, sino también para organismos de la sociedad civil, empresas, academia, etc.



“Son instrumentos independientes de medición de la gestión de los gobiernos y, sobre todo, de las dinámicas de desarrollo de las ciudades. He sido amigo de que ese ejercicio se extienda a las regiones y qué bueno que Antioquia sea líder”, apuntó el gobernador Aníbal Gaviria.



Entre las organizaciones que apoyan la creación del programa están: Comfama, Comfenalco, la Universidad EAFIT, Universidad de Medellín, la UPB, la Fundación Fraternidad Medellín, Mineros, Unibán, Fundación Grupo BIOS, El Colombiano y Proantioquia.



“Para el próximo año estimamos una encuesta de percepción ciudadana, un informe de calidad de vida, que esperamos que puedan retomar los candidatos a la gobernación y un informe de primera infancia”, dijo Natalia Garay, responsable técnica de Medellín Cómo Vamos.



MEDELLÍN

