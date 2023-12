El Dagran anunció el comienzo de la temporada de menos lluvias en Antioquia

Con la llegada de diciembre, también inició la temporada de menos lluvias en Antioquia, que para este año, aseguraron los organismos de socorro, estará bajo incidencia del fenómeno de El Niño, donde se presentará una disminución en las lluvias.

Ante esta situación, que puede desencadenar en eventos como incendios de cobertura vegetal y desabastecimiento de agua, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran) entregó recomendaciones.



(Puede leer: Disidentes asesinan a exintegrante en medio de las fiestas municipales de Angostura)



Según advirtió Jaime Enrique Gómez Zapata, director del Dagran, en este periodo puede estar marcado por incendios de cobertura vegetal, disminución de ríos y quebradas, desabastecimiento e incluso, un incremento en enfermedades transmitidas por mosquitos.



“Además, es importante tener presente que, aunque los días secos y despejados se harán frecuentes, es posible que ocurran algunas lluvias y que estas sean intensas, así que debemos mantenernos alerta ante variaciones en las quebradas”, recalcó el director.

Facebook Twitter Linkedin

Bomberos de Medellín atendiendo incendio forestal en zona rural de la ciudad. Foto: Dagrd

(Le puede interesar: Controlan incendio que devastó 4 hectáreas de bosque en área metropolitana de Medellín)



Teniendo en cuenta lo anterior, desde el Dagran, invitaron a acatar las siguientes recomendaciones:



-No usar pólvora y globos de mecha, estos pueden generar incendios de cobertura vegetal.

-No hacer quemas de material vegetal ni basuras, esto puede salirse de control.

-No desperdiciar el agua, ni contaminar las fuentes hídricas.

-No arrojar cigarrillos, fósforos, ni demás objetos que puedan generar fuego.

-Conocer los planes de contingencia previstos por las alcaldías y empresas prestadoras del servicio de agua potable para reducir el riesgo.

-Evitar hacer fogatas en zonas boscosas.

-No arrojar vidrios, por el efecto lupa se podrían generar incendios.

-Tener un plan familiar de respuesta a emergencias con los números de los organismos de emergencias a la mano.

-En la temporada de menos lluvias es probable que se presenten vendavales. Amarre bien techos y tejas para evitar destechos

(Lea también: Cierre total en autopista Medellín - Bogotá por desprendimiento de piedras en Antioquia)



De acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), los impactos de El Niño pueden sentirse con mayor intensidad hasta marzo de 2024.



MEDELLÍN