Ciclista denuncia que fue acosada en plena vía de Antioquia por hombre en motocicleta

En medio de lágrimas, con impotencia y frustración, una ciclista denunció que fue víctima de acoso mientras pedaleaba en la vía Rionegro-La Ceja, en el Oriente antioqueño.



El hecho fue dado a conocer este domingo 18 de febrero en redes sociales, donde la joven, visiblemente molesta, contó que hacía su rutina en la bicicleta un sujeto en motocicleta le dio una nalgada para luego emprender la huida.

El acosador, relató la mujer, tenía la placa de la moto cubierta con una bolsa negra por lo que no pudo tener ningún tipo de dato para dar con su identidad.



“Es el colmo que uno no pueda salir tranquilo a rodar, porque no falta el hombre que pase en una moto a tocarle la nalga”, expresó la ciclista en medio de lágrimas por la rabia.



Posteriormente la mujer criticó la falta de control y de autoridades en la vía y cuestionó que un hombre pueda transitar por esta reconocida vía en un día con tantos ciclistas con las placas tapadas sin que le pase nada.



Este no es el primer caso de este tipo que se da a conocer en las vías del Oriente antioqueño. En marzo del 2022 una ciclista bogotana también denunció una situación similar ocurrida en una vía de la subregión.



“Veníamos ya terminando nuestro entreno cuando un señor que iba en una moto le pareció muy gracioso pegarme una nalgada que casi me tumba de la bicicleta, pues, ¿con qué fin?, será que no tiene mamá, tías, abuelita”, relató Tatiana Orjuela, víctima de este caso.



