Le cerraron el restaurante porque dejaba entrar gatos y perros de la calle

Nayrobiz Vargas es la propietaria de un restaurante en Dadeiba, Antioquia. Su negocio fue sellado en los últimos días por la secretaría de Salud departamental.

“Llegó un representante de sanidad y después de estar hablando, me dijo que iba a hacer cerramientos por partes, pero después de un rato y de negarme a firmarle un papel del que no tenía conocimiento qué contenía, tomó la decisión de sellármelo por completo”, explicó la propietaria, quien también en animalista.



Justamente por su papel de animalista, Vargas recibía a animales de la calle para alimentarlos en su restaurante, hecho que no permitieron los funcionarios.

No solo los 20 empleados que laboran en el restaurante están afectados, también Nayrobiz quien se quedó sin los recursos que recibía diarios y que le permitían alimentar a los 70 perros callejeros y los más de 100 gatos que llegaban a buscar alimento y un lugar para refugiarse.



La mujer envió la documentación requerida a la Secretaría de Salud para poder volver a abrir su restaurante que ya cumple dos días cerrado.





