Uno de los mayores vacíos en cuestión de equidad que tiene hoy el departamento de Antioquia es la vivienda social digna.



Según datos oficiales (DANE y Gobernación de Antioquia), el déficit actual es de 394.000 viviendas, de las cuales 94.000 faltan por construir y 300.000 existen, pero no tienen las condiciones de dignidad para ser habitadas.

En la práctica, las viviendas que faltan por construir se traducen en 94.000 familias que viven en hacinamiento, sin un techo propio, pagan arriendo y viven en grave estado de precariedad.

Pero este déficit se podría reducir significativamente en los próximos dos años: la Empresa de Vivienda y de Infraestructura de Antioquia (VIVA), entidad única en su género en el país, adscrita a la Gobernación de Antioquia, se puso la meta de dejar listas 75.000 soluciones de vivienda en 123 municipios, para 2023.



De ese total, 25.000 son viviendas nuevas, 30.000 son mejoramientos de vivienda y 20.000 son titulaciones, es decir la legalización de las falsas posesiones o tenencias irregulares, tanto en el área urbana como rural.

De acuerdo con información de voceros de la Empresa, creada por el entonces gobernador Guillermo Gaviria, hermano del actual gobernador, Aníbal Gaviria, quien revivió la entidad, el objetivo es apuntar a una reducción del déficit del 20,6 por ciento. "Es una cifra aproximada -aseguraron-, porque el déficit es móvil, todos los días se forman más hogares y todos los días hay más situaciones o de pobreza o de mejora de las condiciones de algunas familias".

"En términos absolutos se va a reducir el 20,6 %. De hecho, 75.000 soluciones de vivienda representan el 15 % de la meta total en los cuatro años del actual Gobierno Nacional, que pretende construir 530.000 viviendas, tanto nuevas, mejoramiento y titulación", aseguró María Fanery Sucerquia, quien hasta hace unos días se desempeñó como directora de esta entidad, la cual cumplió, en diciembre, 20 años de haber sido creada.

A través de VIVA se elaboró un programa para dar 75.000 soluciones de vivienda, a partir del diagnóstico de déficit habitacional que hay en los 125 municipios de Antioquia y se asignaron recursos con base en variables como la dinámica inmobiliaria y los niveles de pobreza. Hasta el momento se ha construido el 50 % (37.309 viviendas), con una inversión que supera 1,2 billones de pesos.

"Uno de los pilares que perseguimos es la búsqueda de la equidad, y la vivienda social es una herramienta poderosa para cerrar estas brechas”, aseguró Sucerquia. VIVA tiene convenios con 123 de los 125 municipios de Antioquia. Solo dos de ellos aún no han firmado alianzas: Argelia y Girardota.

"Venimos haciendo gestiones, estamos avanzando en proyectos con esos municipios, pero todavía no están firmados. Esperamos que en estos dos años puedan incorporarse porque tienen necesidades muy sentidas en déficit habitacional", afirmó Sucerquia.

VIVA se ocupa principalmente de dos tipos de vivienda: Vivienda de Interés Prioritario (VIP), que es la vivienda más económica en términos de oferta de vivienda social en el país, y Vivienda de Interés Social (VIS). El modelo de financiación es el mismo, lo que cambia es el metraje de las viviendas en ambos proyectos.

Las VIP están reglamentadas por el Ministerio de Vivienda y consisten en viviendas que tienen más o menos 42 metros cuadrados, son básicas y eficientes en el uso del espacio, y se les incorpora espacio público, como equipamiento, zonas verdes, que VIVA, a través de otros convenios con los municipios, les aporta.



La VIP es una vivienda asequible en términos de salarios mínimos: está entre 70 y 90 salarios mínimos, dependiendo de la categoría del municipio.

De igual manera, VIVA se ocupa de las mejoras de viviendas. En Antioquia hay un déficit de 300.000 viviendas que no son dignas para ser habitadas. Viviendas que tienen pisos en tierra, problemas de hacinamiento, mal estado de los techos, no tienen cocina digna, no tienen un baño digno o no cuentan con servicios de saneamiento básico.

A través de convocatorias en los municipios de Antioquia, las familias postulan sus viviendas y mediante el procedimiento que cada municipio establece, VIVA hace una selección y cofinancia esas mejoras.



VIVA aporta hasta el 50 por ciento de los que cuestan las mejoras, y otras entidades aliadas al programa aportan los salarios mínimos restantes.

En cuanto a las titulaciones, VIVA se encuentra en la tarea de levantar un inventario en el departamento. En 2020 no pudo realizar ni una sola titulación porque no existía ese inventario, pero el año pasado comenzó esta tarea y al día de hoy ya se han titulado 2.800 predios.

La buena noticia es que el inventario no es tan grande como se pensaba. La cifra estimada era de 10.000 y el inventario que se hizo quedó en alrededor de 6.000.



"Esto significa que las personas de manera individual habían venido haciendo la legalización –asegura Sucerquia", y agrega: "Pero lo que queremos hacer es que no quede nada pendiente por legalizar en territorio antioqueño".

Vivienda social con enfoque diferencial

VIVA, según voceros de la entidad, tiene un enfoque diferencial para adjudicar las viviendas y uno de esos elementos es la equidad. Lo que hace VIVA, sostienen, es entregar recursos a las familias que cumplen con este enfoque diferencial: Mujeres cabezas de hogar, que son una gran mayoría, debido a la dinámica de la violencia en Antioquia; personas en condición de discapacidad y vulnerabilidad, desplazados por la violencia, población afrodescendiente en condición de vulnerabilidad y población indígena."Buscamos -afirman- privilegiar a estas familias en condición mayor de pobreza".