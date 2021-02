Castración química, opción para hipopótamos traídos por Pablo Escobar

Para evitar el sacrificio de los hipopótamos que viven en el Magdalena Medio antioqueño y que incluso ya se ven por el río Magdalena, Cornare analiza varias medidas, entre ellas una castración química.



Así lo explica David Echeverri, biólogo de esta entidad ambiental, que desde hace varios años analiza la incidencia de estos animales en territorio antioqueño.



“Siempre nos preguntan por qué no los devuelven a África y está descartado porque ellos tienen una carga parasitaria propia de la zona, eso sería un riesgo biológico, no sabemos de qué parte de África provienen, no sabemos el acervo genético de estos animales porque no vienen propiamente de África sino de un zoológico de Estados Unidos y está descartada, además de que sería una labor titánica”, afirma Echeverri.



Se estima que en la actualidad hay cerca de 80 hipopótamos que años atrás fueron traídos a Antioquia por parte de Pablo Escobar en medio de sus lujos, aunque eran mucho menos cuando eso sucedió pero se han ido reproduciendo. La mayoría de estos animales están hoy en un lago colindante al parque temático Hacienda Nápoles (en el municipio de Puerto Triunfo), y también hay grupos pequeños en el Magdalena Medio y en el río Magdalena.



Frente al sacrificio de estos mamíferos, el biólogo explica que es una solución que siempre ha estado sobre la mesa, pero que no es la más fácil de hacer, como lo han venido anunciando medios de comunicación internacionales de manera reciente.



“Siento que hay unos casos que definitivamente no se pueden capturar ni hacer nada con los hipopótamos y esos caso toca remitirlos al comité ético de todo el grupo de trabajo en el que hemos venido discutiendo qué hacer”, afirma.



Se pide a la comunidad no acercarse a estos animales porque son peligrosos. Foto: Archivo/El Tiempo

Esa decisión le competente a esta entidad ambiental pero también al Ministerio de Medio Ambiente, al Instituto Humboltd, incluso a algunas universidades del país.

“Hemos venido diciendo: que en algunos casos no se podrá hacer otras cosas que el sacrificio pero eso también tiene su nivel de complejidad, no es ir allá y coger a bala a un animal de estos. Se tiene que hacer con toda la experticia técnica y sin generarle un sufrimiento”.



Es por esto que otras de las opciones es la esterilización, incluso la castración química.

“Se pueden esterilizar pero es difícil y ahora estamos investigando lo que representa una serie de productos que todavía estamos investigando bien, estamos leyendo qué publicaciones se han hecho al respecto, se han hecho bastantes ensayos en animales domésticos como cerdos, en lo que se ha mencionado de una posible inmunocastración que es un tipo de castración química. Eso es aventurado decir que ya lo vayamos a hacer pero estamos investigando que sea posible hacerlo y que generemos las condiciones para hacerlo”, detalla.



Todas estas alternativas se han estado buscando, aunque el biólogo aclara que todo esto tomará su tiempo, sobre todo porque un posible traslado de hipopótamos a distintos zoológicos del país es difícil actualmente porque no tienen la capacidad y actualmente menos por la crisis económica que muchos atraviesan por causa de la pandemia del covid-19.



“Hay algunas entidades internacionales, otros zoológicos como tal que nos han manifestado que los quieren recibir en Ecuador, México, Perú, pero eso fue antes de la pandemia y eso hay que empezar desde cero porque los zoológicos son de los más afectados en esta situación”, dice.



Por ahora, Cornare sigue con sus labores de educación con los habitantes en el territorio en donde los hipopótamos hacen presencia para evitar accidentes.



“El hipopótamo es tan carismático pero su manejo se hace mucho más complejo de explicarle a la gente, que a pesar de su aspecto bonachón, que es gordo y que aparece en películas pintadito como una ternura, es el animal que más muertes genera en el continente africano y es un extremo peligroso. Explicarlo a la gente es complejo y en eso hemos estado concentrados todos estos años”, concluye Echeverri.



