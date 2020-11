El maestro de obra de Venecia, Antioquia, que volvió su casa un museo

Como no tenía donde más hacerlo, Carlos Alberto Maldonado empezó a pintar y crear sus obras de arte en las paredes de su casa, lo cual no fue bien visto por su esposa, al principio.



Sin embargo, cuando ella pudo apreciar la estética y el colorido de sus obras, no solo lo autorizó sino que se convirtió en su gran aliada para dar a conocer al mundo la obra de arte de este maestro de obra, con pocos estudios, y sí con mucha inspiración y talento para el arte.



(Le puede interesar: Tutela contra Daniel Quintero por polémico trino va a segundo round)

Y fue de esta manera como recientemente salió a la luz el secreto mejor guardado que tenía Venecia: una casa museo.



El emblemático lugar que muy pocos conocían, ahora se convirtió en un referente turístico , no solo de este municipio del Suroeste antioqueño, sino también de toda la región cafetera.



Esto, gracias a la gestión de la Fundación ParaConstruir que promovió un homenaje al que se sumaron la Administración Municipal veneciana y la Parroquia de la localidad.

Fue un reconocimiento más que merecido porque se trata de una historia de superación y compromiso con una pasión.



Así, poco a poco durante el transcurso de más de 20 años, ha ido tomando forma la que hoy es conocida como ‘La casa Museo de Venecia’.



Se trata de un hogar que se ha llenado de formas, colores y volumen para dar a conocer la estética única de un muralismo hecho con cemento en alto relieve y pinturas acrílicas.



(También puede leer: Consternación por feminicidio de universitaria en Yarumal, Antioquia)

La familia Maldonado. Foto: Cortesía Juan Carlos Yepes

Maestro de obra y artista empírico

“Yo descubrí solo cómo manipular el cemento para los murales, nadie me enseñó y es muy complejo. También debo decir que me inspiré en maestros universales del arte como Miguel Angel, Da Vinci, Boticelli y Rafael”, cuenta ‘Cochembo’, como es conocido el artista, durante un merecido homenaje que la Fundación Paraconstruir le preparó con el apoyo de la Alcaldía, la Casa de Cultura de Venecia y la Parroquia.



El maestro de obra que hoy se proyecta como un gran artista, cuenta cómo al principio descubría su técnica por gusto y en la casa, pues ahí “le toleraban su desorden”.

Agrega que Dios le dio un don y él solo lo dejaba fluir sin darle mayor importancia.

Sin embargo, cada día llegaba a visitar su obra gente muy preparada que reconoció su talento.



Él recibió con mucho gusto los consejos de personas formadas en el mundo del arte.

Que los visitantes disfrutaran su trabajo fue el aliciente para desarrollar una técnica que hoy en día se espera pueda ser enseñada en semilleros a futuras generaciones.



En el homenaje que se le hizo a ‘Cochembo’ por Facebook, la rectora de la Fundación Universitaria Bellas Artes, Paula Andrea Botero Bermúdez, afirmó que los artistas son narradores de su tiempo y de su territorio y reconoció en la obra de Carlos Alberto Maldonado un bello y muy respetable ejercicio autodidacta que enriquece el patrimonio cultural de Venecia.



Por su parte, ‘Cochembo’ está convencido de que el alto relieve es una técnica que sale del alma, se pasa de maestro a maestro, se aprende en talleres y en Colombia pocos la practican.



Óscar Andrés Sánchez, alcalde de Venecia, destacó esta obra como única y explicó que la característica del cemento en relieve, que es la principal del maestro, lo hace un artista sui generis.



“Es dueño de una técnica propia que ha pulido con devoción y ha plasmado en las últimas décadas en nuestro municipio”, puntualizó el mandatario.



El funcionario anunció, a su vez, que desde el Gobierno Municipal quiere adecuar el parque Tomás Chaverra, donde ya existe una obra de Maldonado, para que los zócalos de todas las casas que lo rodean tengan obras suyas.



“Igualmente le he solicitado que forme semilleros para transmitir su técnica a las futuras generaciones”, dijo Sánchez.



(Le sugerimos leer: Metro de Medellín: Un viaje de 25 años que no se detiene)

Maldonado aparece en el centro con el reconocimiento que le fue entregado. A su lado izquierdo, Luis Javier Ramírez, presidente de ParaConstruir, a la derecha, Oscar Sánchez, alcalde de Venecia. Foto: Cortesía Juan Carlos Yepes

Manos que construyen un país

Toda esta historia del homenaje empezó cuando Luis Javier Ramírez López, presidente de ParaConstruir y su Fundación, fue de visita a Venecia y en la Casa de la Cultura le preguntaron si ya había visitado la Casa Museo, invitación que aceptó con gran emoción al descubrir que un maestro de obra estaba dejando una huella de tanto valor cultural.



“Conocer a Carlos Alberto Maldonado y ver su obra, fue más que suficiente para activar el engranaje que tiene como objetivo dar a conocer este talento. Queremos exaltar y resaltar las manos que construyen país a través del arte. En Carlos Alberto Maldonado no sólo tenemos a un maestro de obra, sino un pintor y muralista del municipio de Venecia con más de 20 años de experiencia, empírico y que ha inspirado su obra en el Renacimiento, su aporte es invaluable para este municipio y para el resto del país, por eso queremos que lo conozcan en el mundo entero”, expresa Ramírez.



(Lea también: Las diferencias entre los 3 trenes que tiene el Metro de Medellín)



Los habitantes del Municipio están muy orgullosos de este legado y apoyan la idea que desde el Gobierno Municipal se viene impulsando: adecuar el parque Tomás Chaverra, para que los zócalos de todas las casas que lo rodean, sean intervenidos por ‘Cochembo’.



En Venecia se está organizando una ruta turística que busca dar a conocer las bellezas del municipio y de la región del Suroeste y, sin duda alguna, esta Casa Museo constituye una parada obligada que enriquecerá cada visita.



JUAN CARLOS YEPES

PARA EL TIEMPO