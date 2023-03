Un juez de la República envió a la cárcel a un hombre señalado por la Fiscalía como presunto responsables de tráfico de migrantes.

El procesado, identificado como Samuel Alvarado Solado, fue capturado en flagrancia cuando conducía un bus de servicios especial por Dabeiba, Occidente antioqueño, con 116 migrantes ilegales que salieron de Putumayo y tenían por destino el municipio de Turbo.



Según Daniel Parada Bermúdez, director Seccional de Fiscalías de Antioquia, entre los migrantes había ciudadanos de Haití, Brasil y Camerún, así como 73 menores de edad.



Alvarado Solano ya había sido condenado por el delito de tráfico de estupefacientes, hecho que se habría cometido en el mismo vehículo en que eran transportados los migrantes. Por este delito fue sentenciado a 64 meses de prisión domiciliaria.



El investigado no se allanó al cargo imputado por la Fiscalía por el punible de tráfico de migrantes. La judicatura ordenó la incautación con fines de decomiso del bus en el que se desplazaban.



