Todo tipo de comentarios y reacciones desató un polémico anunció que hizo este miércoles un precandidato a la alcaldía de Turbo —en el Urabá antioqueño— a través de una transmisión en vivo por Facebook.



El administrador financiero Cristian Mestra, quien aspira a ser el primer mandatario de los turbeños por el Movimiento Valientes, afirmó en un discurso que abrirá una cuenta de OnlyFans para financiar su campaña electoral.



"Quiero que me ayuden a financiar esta campaña a la alcaldía del Distrito de Turbo. Quiero que esta campaña sea popular, que la construyamos entre todos. Así que he tomado la decisión, junto con mi equipo de trabajo, de crear un OnlyFans para que se suscriban y puedan financiar las diferentes actividades de campaña", dijo el precandidato.



En diálogo con EL TIEMPO, Mestra aseguró su intención es realizar una candidatura independiente a la Alcaldía. "Yo he querido hacer esto de manera que sea un aporte colectivo, que la ciudadanía sienta que la campaña es suya", apuntó el turbeño de 32 años.



El objetivo de la campaña con la cuenta en la plataforma de venta de contenido es alcanzar los 1.000 suscriptores que aporten un dólar mensualmente hasta el próximo 29 de octubre para financiar los principales gastos de la carrera electoral.



Aunque en cuentas rápidas eso suma un poco más de 16 millones de pesos, Mestra —que fue secretario de Hacienda de Turbo y lideró las finanzas de la campaña presidencial de Gustavo Petro en Urabá— dice que es "más que suficiente" porque quiere una candidatura austera.



En cuanto al tipo de contenido que venderá en OnlyFans, el precandidato anticipó que "habrá algunos desnudos" —inicialmente suyos—, pero afirmó que las imágenes y videos tendrá temas artísticos y de emprendimiento.



De hecho, durante este 6 de julio Mestra estuvo en una sesión de fotografía para preparar el primer contenido que publicará este mismo jueves. El precandidato —quien tiene un MBA de la Universidad Eafit— reiteró que su apuesta es hacer un Turbo más competitivo.



