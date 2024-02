Esperan recuperación en venta de viviendas en Antioquia tras caída del 40,6 % en 2023

El 2023 no fue un año fácil para la venta de vivienda en el departamento. Datos de Camacol Antioquia indican que hubo una disminución del 40,6 por ciento con 16.407 unidades vendidas. Se trata de la cifra más baja en los últimos 10 años.



Solo durante el año pasado se dejaron de vender 11.226 viviendas frente al 2022, lo que representan una reducción de 2,8 billones de pesos en la inversión por parte de los hogares.

Los expertos del gremio aseguran que la caída —4,3 puntos porcentuales más baja que a nivel nacional— se explica por el incremento de las tasas de interés y la limitación de los subsidios por atender la demanda existente.



“Antioquia es una de las regiones que menos subsidios tiene. La oferta de vivienda VIP es poca, sí hay gran oferta de vivienda VIS —cerca de 8.000 se vendieron el año pasado—, pero desafortunadamente no calificaron porque la mayoría de esas viviendas están en municipios 1 y 0 que tenían una menor calificación para adjudicar los subsidios”, indicó Felipe Hoyos, presidente de la Junta Directiva de Camacol Antioquia.

Aunque el año pasado hubo 52.000 subsidios de vivienda en todo el país, solo unos 2.000 llegaron al departamento (un 3,7 por ciento) debido a los cambios en las políticas de requisitos implementadas por el Gobierno.



A nivel nacional, la vivienda VIS representó el 72 por ciento de las ventas, mientras que la no VIS fue del 28 por ciento. En Antioquia hubo un comportamiento paritario con un 48 por ciento VIS y un 52 por ciento no VIS.



“En Antioquia tuvimos un comportamiento simular a lo que hubo a nivel nacional, pero no tan crítico. En el país, el mercado es más de vivienda de interés social, acá es más de clase media. A nivel nacional se afectó más por subsidios, en el departamento parte por subsidios, parte por confianza y créditos”, resaltó Eduardo Loaiza, gerente de Camacol Antioquia.

Tres zonas del departamento concentran el 63 % de la comercialización de vivienda: Bello, Medellín y Oriente. Foto: Jaiver Nieto

Impulso para el 2024

A pesar del complejo panorama para el sector inmobiliario durante el año pasado, los directivos del gremio ven en este 2024 importantes oportunidades de recuperación en la venta de vivienda.



“Poco a poco vamos viendo que se van dando algunos cambios en las condiciones, especialmente, una reducción en la tasa de interés, un número menor de desistimientos y una oferta interesante”, apuntó Hoyos.



A ello se suman las remesas del exterior, las cesantías por 20 billones de pesos y los saldos en cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción por 2,5 billones de pesos.



Desde Camacol estiman un crecimiento del 10 por ciento en la comercialización de vivienda con más de 18.000 unidades sobre planos vendidas al final de 2024.

El próximo 8, 9 y 10 de marzo se realizará en el pabellón Amarillo de Plaza Mayor la feria Expoinmobiliaria. Foto: Cortesía

“En estos dos años vamos a iniciar 38.000 viviendas que ya están vendidas para recuperar el empleo. Tenemos más de 100 proyectos de los cuales podríamos estar iniciando, por lo menos, la mitad, que generan más de 25.000 empleos y que están dependiendo de trámites en secretarías”, dijo Loaiza.



Por esta razón, el gremio pidió a las autoridades locales agilizar los permisos ambientales y licencias de construcción para avanzar en la recuperación del sector.



Desde Camacol, además, adelantan gestiones con la administración departamental y los municipios para crear programas de subsidios propios para Antioquia que contrarresten los que no están llegando desde el Gobierno Nacional por los cambios en los requisitos.



“No podemos esperar a que se asimile ese esquema, sino reemplazarlo por uno de la región”, apuntó Loaiza.



A pesar del complejo panorama en 2023, el primer mes del año ya dejó comentarios positivos en el sector. “En las salas de venta en enero se ha percibido un incremento en los visitantes y posibles compradores solo por los anuncios del Banco de la República de disminuir las tasas de interés”, agregó el representante del gremio en Antioquia.



