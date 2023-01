Después de que pareciera que sería el fin de la EPS Savia Salud, que tiene cerca de 1,7 millones de usuarios en Antioquia, le llegó un segundo aire que la mantiene con vida, por lo menos por unos meses.



La Superintendencia Nacional de Salud, mediante una resolución, anunció una prórroga por 6 meses con condiciones especiales, ante una eventual liquidación.

De acuerdo con el ente de control, "los indicadores de salud de la EPS han venido mostrando un mejor desempeño frente a la prórroga anterior, hecho que justifica esta prórroga en tanto cumple con una de las misiones de esta Superintendencia, que es la protección de la población”.



La Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y Comfama son los accionistas de esta EPS mixta.



Sobre el tema, el alcalde Daniel Quintero manifestó que se hará todo el trabajo necesario junto al Gobierno Nacional y departamental, para salvar a la entidad.



(Le puede interesar: Carrera por la Alcaldía de Medellín: así va la intención de voto, según encuesta)

“Con esta prórroga de seis meses que nos dio @Supersalud ganamos todos: gana Savia, los afiliados, los colaboradores, los prestadores, otras EPS y el gobierno. Así hay más tiempo para organizar mejor al sistema y preparar lo que viene”. @lunabusa_lina @Teleantioquia #ConsejoTA. pic.twitter.com/kDufrQxwv6 — Savia Salud EPS (@saviasaludeps) January 30, 2023

“A mí me han pedido que capitalicemos a Savia, pero no podemos hacerlo porque, al estar en ese proceso de intervención, si le ponemos recursos públicos quedo expuesto a una investigación. Pero, yo estoy jugado completamente en que hay que hacer el cambio estructural y esto es un cambio del Gobierno Nacional. No hay plata de la Alcaldía de Medellín ni de la Gobernación de Antioquia que salven a Savia porque el modelo tiene un déficit. Hay que subirle la UPC a Savia y eso la salva, pero eso es una decisión nacional”, dijo Quintero.



Agregó el mandatario distrital que Savia Salud recibe una UPC (Unidad de Pago por Capitación) más baja de la del régimen contributivo, es decir,que las EPS privadas reciben más dinero por cada afiliado.



“La diferencia de la UPC es muy alta. Nosotros recibimos 167.000 menos que el régimen contributivo. Savia tiene la concentración más alta de patologías de alto costo, adicional, Antioquia es el departamento más costoso en salud y esto sobrepasa la capacidad de cualquier administración. Tenemos 6 meses donde tenemos que hacer un plan de choque con acciones muy fuertes, sobre todo en lo financiero”, dijo la gerente de Savia Salud, Lina María Bustamante.



(Lea, además: Medellín: La nueva medida para garantizar la seguridad del Lleras y Plaza Botero)



MEDELLÍN