Extraña desaparición de madre e hija tras salir de centro comercial

En todo el norte del valle de Aburrá están buscando a Elizabeth Cifuentes y a su hija Melissa, quienes desaparecieron luego de salir del centro comercial Puerta del Norte, en el municipio de Bello.

Todo ocurrió el pasado sábado 13 de marzo. Elizabeth terminó su turno a las dos de la tarde en una empresa de confecciones y le dijo a una compañera que fueran a dar un paseo con las hijas de ambas en el metrocable de San Javier (comuna 13), en Medellín.



“Fueron por las niñas de la compañera a Niquía (en Bello) y fueron a montar en el metrocable. Antes de las seis de la tarde ingresaron al centro comercial Puerta del Norte, se comieron el helado y a eso de las seis ya se despidieron porque Elizabeth le dijo a la amiga que iba para Tigo a recuperar la simcard porque el miércoles anterior había perdido su celular”, narró Claudia Flórez, familiar de ambas desaparecidas.



Desde ahí se perdió el rastro y no se sabe el paradero ni de esta madre ni de su hija pues Elizabeth nunca llegó a la habitación en la que vivía con su pequeña, ubicada en el barrio La Camila, en Machado, del municipio de Bello, ni tampoco volvió a comunicarse con sus familiares.(Le puede interesar: Menor reclutado en Antioquia se fugó de sus captores)

Esta pieza está circulando en redes sociales como parte de la búsqueda de ambas. Foto: Cortesía ciudadanía

Así es como empezó una intensa búsqueda por parte de los seres queridos de esta mujer de 30 años de edad y de su hija de 8.



Flórez cuenta que con la investigación de la Fiscalía se encontró un video de las cámaras de seguridad del centro comercial en el cual se ve a ambas saliendo pero no se pudo determinar su rumbo. Esa fue la última imagen de las mujeres que hoy buscan.



(Le sugerimos leer: Jóvenes en Antioquia reclaman oportunidades en la legalidad)



“Que nosotros tengamos conocimiento ella no tenía amenazas ni nada por el estilo”, contó Flórez, quien además dijo que la búsqueda no para y ya han ido a clínicas del norte del valle de Aburrá pero la búsqueda no ha tenido frutos.



“Ya estamos pensando ir este viernes (hoy) para imprimir volantes e irnos a caminar Bello, Copacabana y Girardota”, dijo la familiar de estas mujeres que espera que aparezcan pronto y con vida.



MEDELLÍN

