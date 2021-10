Buscan a niña estadounidense desaparecida en el Oriente antioqueño

En todo el Oriente antioqueño están buscando a Lorena Von Karin, una niña estadounidense de 8 años de edad, quien habría desaparecido con su padre, Daniel Von Karin.



El caso parece ser un secuestro según el relato de la madre, Yanara Vega Fatela, una ciudadana estadounidense la busca de manera incesante.



Desde hace dos semanas, Vega Fatela llegó desde Miami a al municipio de Guatapé, en el Oriente antioqueño, en búsqueda de su hija que no veía desde el pasado 17 de junio de 2020.



Ese día, el padre de la niña la sacó del país de manera ilegal y Yanara no la volvió a ver. Hasta que le avisaron que el hombre estaba en el municipio de El Peñol. Viajó y comenzó una batalla legal por la custodia y poder llevársela de regreso a Estados Unidos.



“La exmujer de él, colombiana, fue la que me avisó que estaban en el municipio de El Peñol porque ellos tuvieron como un pleito y entonces las autoridades americanas enseguida le avisaron a las autoridades colombianas porque él tenía alerta amarilla de Interpol”, contó la madre.



Yanara comenzó una batalla por la custodia que le permitió verla por ciertas horas al día. “La comisaria nos hizo un plan de que estuviera conmigo y con él. Con él de 7 de la mañana a 3 y yo de 3 de la tardea 7 de la mañana hasta que se le entregara de nuevo”, contó.



Pero el viernes pasado salió una orden esperada por la mujer pues le dieron la custodia y la niña iba a regresar con ella a Estados Unidos. Sin embargo, el papá no regresó y desde ahí se desvaneció la ilusión de Yanara de volver a vivir con su hija.



Urgente.

Lorena Von Karin de 8 años, desapareció hoy del Peñol Antioquia.

Ayudemos a que la encuentren. Compartamos. pic.twitter.com/6hYLKcDfcZ — dona_pilyJanssen (@Dona_Pily2) October 30, 2021

Desde entonces las autoridades policiales y la Personería del municipio de El Peñol, además de Migración Colombia, adelantan la búsqueda no solo de la niña sino de Daniel Von Karin, quien tiene circular amarilla de la Interpol al parecer por haber robado un menor de edad años atrás en Estados Unidos.



Yanara no descansa en la búsqueda. Se instaló de manera temporal en el municipio de Guatapé y ayer sábado estuvo en el municipio de San Rafael. “Supuestamente lo vieron y las autoridades lo están buscando pero todavía no dan con él”, dijo de manera desesperada.



La madre reclamó que las autoridades colombianas le debieron haber dado la custodia de la niña de manera inmediata. “Miren lo que hizo él, se fue”, reclamó.



Cualquier información sobre la menor de edad se puede reportar a los teléfonos 851 50 40 y 321 877 44 39 de la Policía Nacional o al 311 321 87 76 de la Personería de El Peñol.



MEDELLÍN

