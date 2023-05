Por más de 28 horas, el cuerpo de Bomberos de Bello, al norte del Valle de Aburrá, trabajó para extinguir un incendio forestal en el cerro Quitasol, de la zona rural de este municipio, que inició en la tarde del día de Madres.



(Lo invitamos a leer: ¿Se vienen más días calurosos en Medellín? Esto dicen los expertos)



A pesar de que la conflagración fue controlada hacia las 11 de la noche de este 15 de mayo, autoridades de gestión del riesgo continúan con el monitoreo para evitar que se reinicien las llamas durante la mañana del martes.

Este hecho, que dejó una persona de la comunidad lesionada, es el más reciente en cuanto a incendios forestales en el Valle de Aburrá y Antioquia.



(Le puede interesar: Así es como Hidroituango ayudaría a mitigar estragos energéticos de El Niño en el país)



Por la ola de calor que atraviesa el país por estos días y ante la alta probabilidad de que ocurra el fenómeno del Niño en el segundo semestre del 2023, las autoridades regionales están en alerta por las conflagraciones que se puedan presentar en cobertura vegetal.

Facebook Twitter Linkedin

El Dagran capacita y monitorea a los consejos regionales de gestión del riesgo Foto: Dagran

En Antioquia las emergencias relacionadas con incendios dejan dos víctimas fatales en lo corrido del 2023 y solo en Medellín el cuerpo de Bomberos ha atendido 50 incendios forestales.



Ante este panorama, las autoridades de gestión del riesgo se preparan ante lo que podría ser un aumento en la temperatura y una prolongada temporada seca.



(Además: Seguridad, basura y movilidad: ¿sirven las soluciones de Medellín a estos problemas?)



Municipios como Carepa, Chigorodó, San Pedro de Urabá y Amagá recibieron nuevos carros cisterna con el apoyo del Dagran.



Y en el Oriente antioqueño, Cornare trabaja en fortalecer la capacidad de respuesta a emergencias de la brigada contra incendios.



En Medellín, el Dagrd entregó algunas recomendaciones para prevenir las llamas en la cobertura vegetal. "Evitar fogatas, no hacer quema de basuras en zona rural o boscosa y no dejar elementos tipo vidrio en zonas boscosas para que no se inicie un incendio”, explicó Laura Duarte, directora de la entidad.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



De igual manera, las autoridades invitaron a cuidar las fuentes hídricas, ante un eventual periodo de sequía, y a no contaminar ríos y quebradas con basuras.



MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com