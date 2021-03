¿Qué pasó con el pastor que por años violó a sus hijastras en Itagüí?

El pasado 21 de febrero, el país se indignó al conocer el caso de un hombre que sería un pastor cristiano y que habría violado a sus dos hijastras. Hechos ocurridos en el municipio de Itagüí, al sur del valle de Aburrá.



Ese fin de semana, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó de la captura del hombre de 54 años, quien venía cometiendo los abusos a sus hijastras desde el 2017.(Le puede interesar: Buscan a hombre que huyó luego de caída de carro en Medellín)

Las víctimas tenían 7 y 9 años y eran hijas de la compañera sentimental del detenido. Él aprovechaba la ausencia de la mujer para cometer todo tipo de vejámenes en contra de las menores.



“Los abusos venían ocurriendo desde 2017 y no pararon desde entonces. De hecho, estos causaron tantos traumatismos que una de ellas intentó quitarse la vida”, había dicho en su momento, Andrés Otálvaro, secretario de Gobierno de ese municipio.



La Fiscalía le informó a EL TIEMPO que se le imputaron cargos por actos sexuales abusivos con menor de 14 años. Sin embargo, durante la audiencia el hombre no se allanó a los cargos y desmintió que fuera un pastor cristiano como se había establecido por sus publicaciones en redes sociales. El detenido se identificó como un conductor, aunque no especificó de qué tipo de transporte.



Hasta el momento no se han dado más detalles, pero el hombre fue enviado a una cárcel en el municipio de Itagüí. Allí permanece actualmente, mientras avanzan las investigaciones de las autoridades.(También puede leer: Personal de Inpec habría ayudado a entrar drogas en cárcel de Medellín)

El sujeto no se allanó a los cargos: Fiscalía

Entretanto, las niñas y la familia fueron atendidas por personal de Bienestar Familiar seccional Antioquia.



El tema ha causado alerta en las autoridades porque en lo que va de 2021 han identificado 374 casos de abuso sexual contra menores en el valle de Aburrá de los cuales 284 son en Medellín, según la Fiscalía de la ciudad.



De otro lado, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá ha capturado a 22 personas por el delito de acceso carnal violento con menor de 14 años en lo que va del año.



MEDELLÍN

