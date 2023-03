El anuncio del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, de sacar del Magdalena Medio 70 hipopótamos hacia otros países revivió la polémica sobre el impacto de esta especie en los ecosistemas de la región y cómo manejar este problema.



Y es que de ser solo cuatro especies llegadas en los años 80, el número de hipopótamos ha incrementado exponencialmente hasta superar los 100 animales, que son considerados como una especie invasora.

Un estudio realizado por la Universidad Pontificia Universidad Javeriana, Cornare y el Instituto Humboldt estima que para 2034 esta población podría alcanzar 783 individuos y en 2039 llegar a 1.418.



Con la posibilidad del traslado de estos animales a países como India (recibirá 60) y México (recibirá 10), se busca mitigar este impacto a los ecosistemas y especies nativas de la zona de cuenta de los hipopótamos.



Lina Marcela de los Ríos, gerente de Protección y Bienestar Animal de la Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad de la Gobernación de Antioquia, contó detalles de cómo será el proceso para enviar a estos animales a sus nuevos hábitats.



(Lo invitamos a leer: Esto fue lo que le pasó a Medellín con el metro elevado por el centro)

Se va a evitar al máximo cualquier uso de anestésicos y demás porque se corren más riesgos con ese tipo de prácticas FACEBOOK

TWITTER

“Estamos a la espera de tener los permisos necesarios del Ministerio del Medio Ambiente para proceder con la captura y traslado aéreo de los animales. El Gobierno Nacional tiene toda la disposición para darle celeridad a este proceso”, contó De los Ríos.



Agregó la gerente que si bien en la zona ya hay unos corrales de contención que utiliza Cornare, se deben construir otros dos o tres más, debido a la cantidad, para poder capturarlos y llevarlos cada uno hacia un guacal.



Logrado eso, añadió, los animales serán llevados vía terrestre hasta el aeropuerto de Rionegro donde serán montados en dos aviones (dos grupos de 30 hipopótamos) para ser llevados hacia los santuarios en estos países.



(Lea también: Vuelos cancelados de Viva Air también tienen en vilo a las agencias de viajes)



“Se va a evitar al máximo cualquier uso de anestésicos y demás porque se corren más riesgos con ese tipo de prácticas. Se evitará la sedación y se llevarán de manera consciente y con todos los cuidados necesarios”, aclaró la funcionaria.



Todo el proceso, sin contar el traslado de vía aérea, que será asumido por los países que los recibirán, se calcula en unos $4.000 millones los cuales esperan asumir entre Cornare, la Gobernación de Antioquia y el Ministerio de Medio Ambiente.

¿Por qué no son un riesgo allá?



Facebook Twitter Linkedin

Hipopótamos de la Hacienda Nápoles. Foto: Archivo El Tiempo

De los Ríos aclaró que los santuarios a los que llegan los individuos son espacios controlados, por lo que no llegarán de manera irresponsable como sí pasó en Antioquia, donde se reprodujeron sin control.



“Llegan a unas áreas delimitadas en un ambiente controlado y con protocolos establecidos para que no ocurra lo mismo. Es decir, no se repetirá la historia”, expresó la Gerente.



Agregó que, de los que lleguen allá, algunos serán esterilizados, mientras que otros no, pues es del interés de los santuarios que haya reproducción, pero de manera controlada.



Lo mismo pasará con los que queden en Doradal y sus alrededores, pues según De los Ríos, se estima que queden unos 30 hipopótomos, cifra aceptable para implementar protocolos de control y evitar que se vuelvan a multiplicar.



(Lea, además: Cayó en Medellín señalado traficante de armas buscado por el Gobierno de EE. UU.)

¿Matarlos?



El debate sobre qué hacer con los hipopótamos de Escoba es algo que lleva años y en el que se ha planteado desde la castración hasta su exterminio.



Brigitte Baptiste, bióloga y rectora de la Universidad EAN, propuso en 2020 que “con los hipopótamos hay que actuar así como con el coronavirus (…) el peligro existe en ambos casos”.



Y agregó: “El método de sacrificio, los surafricanos ya nos lo indicaron cuando vinieron los expertos hace un tiempo. Nos dijeron que sí, que hay que sacrificarlos. Es la cacería con expertos. Traen personas que están entrenadas para eso", explicó en su momento.

Con los hipopótamos hay que actuar así como con el coronavirus FACEBOOK

TWITTER

Una teoría que también propuso Nataly Castelblanco, doctora en Ecología y Desarrollo Sustentable de El Colegio de la Frontera Sur (México) y autora principal del estudio ‘Un hipopótamo en el cuarto’.



“La reubicación podría haberse realizado hace 30 años, cuando solo había cuatro hipopótamos. Y en cuanto a la castración, también podría haber sido eficaz si los funcionarios hubieran proporcionado recursos suficientes para el programa desde el principio. Pero ahora, la única opción es la matanza”, se dice en el estudio.



Sobre esta posibilidad, la gerente de Protección y Bienestar Animal de la Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad de Antioquia enfatizó que esa opción nunca fue contemplada por la Gobernación.



“Lo del exterminio es una competencia del Gobierno Nacional cuando se declara la especie como invasora, con todos los fundamentos técnicos y detallados. Pero nosotros no hemos apoyado esa opción, porque queríamos demostrarle al país que había otras soluciones, por lo que esperamos también llevarlos a otros tres países que han mostrado interés en recibirlos”, expresó la funcionaria.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO

@AlejoMercado10