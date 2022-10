Durante la semana de receso escolar, miles de personas aprovechan los días de descanso para viajar a algún destino cercano en Antioquia o incluso otros departamentos del país.



Por tal motivo, las autoridades regionales tienen previsto un operativo para garantizar la movilidad y seguridad de los viajeros en las principales vías del departamento. Además, en Medellín se espera la llegada de 40.000 turistas hasta el próximo 16 de octubre.

En los primeros tres días del periodo vacacional, según información de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, se movilizaron 357.000 vehículos por las vías del departamento.



Y desde las terminales de transporte han viajado 151.000 pasajeros en 11.000 vehículos hacia destinos dentro y fuera del departamento. En total, la Policía de Tránsito y Transporte dispuso de 24 áreas de prevención y control para garantizar la seguridad en las vías.



"No se debe exceder los límites de velocidad, no se deben realizar maniobras peligrosas, ni hacer adelantamientos en sitios prohibidos, y sobre todo, no ingerir bebidas embriagantes antes y durante la conducción", recomendó el coronel Fabio Sierra, comandante de la Policía de Carreteras en Antioquia, sobre las medidas de precaución al manejar en carretera.



Por su parte, la Cuarta Brigada del Ejército Nacional informó que desplegará 36 puestos de control en 23 rutas y 91 municipios de Antioquia. Serán más de 1.000 soldados los que custodien vías, túneles, puentes y aeropuertos, durante la semana de receso, contra cualquier acción delictiva o terrorista.

Eventos y turistas en Medellín

Festival de Teatro y Música Comfama Foto: Comfama

En Medellín, las autoridades locales prevén una ocupación hotelera del 75 por ciento y la llegada de 40.000 turistas nacionales y extranjeros.



Además, en los próximos días se realizarán diferentes conciertos en la ciudad de la Eterna Primavera para el disfrute de la ciudadanía: Alberto Plaza (12 de octubre), Rata Blanca (13 de octubre), Juan Fernando Velasco (14 de octubre), Daddy Yankee (14, 15 y 16 de octubre), Salsa Fest 2 Medellín (16 y 17 de octubre) y Medellín es Afro (15 y 16 de octubre).



"Para esto trabajamos con todo el ecosistema turístico, de manera articulada, en procesos de cultura turística que garanticen que todos los visitantes tengan una experiencia memorable en nuestra ciudad y que todos los habitantes puedan referenciar y contar cuáles son esos planes imperdibles que tiene Medellín”, señaló la subsecretaria de Turismo, Ledys López.



A los conciertos se suman el evento gastronómico Medellín Gourmet — 80 restaurantes ofrecen sus mejores menús— y el Festival Teatro y Música Comfama, en su quinta versión, que tendrá lugar las diferentes sales del Distrito San Ignacio.



