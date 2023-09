La temporada de cosecha cafetera en el Suroeste antioqueño —que inicia en septiembre y se extenderá hasta enero— es una de las épocas más críticas para la seguridad en este subregión del departamento.



(Lea también: 'Este año se han rescatado 20 menores reclutados': Policía Antioquia)



Actividades ilícitas en torno al microtráfico y la extorsión suelen tener lugar durante la recolección que impacta económicamente a sus 23 municipios.

Ante este panorama y sumado al incremento de homicidios en la zona —se trata de la única subregión de Antioquia donde los asesinatos están en aumento con un 8 por ciento—, las autoridades presentaron el 'Plan cosecha cafetera'.



Con una serie de medidas adoptadas por la gobernación de Antioquia y la Policía departamental, se busca incrementar el pie de fuerza de los uniformados y mejorar las condiciones seguridad para locales y foráneos.



(Le puede interesar: Cuenta regresiva para la excavación del túnel más largo de Colombia: faltan 100 metros)



Y es que durante los próximos meses se espera que más de 33.000 personas de otros departamentos lleguen al Suroeste para laborar en una de las 27.322 fincas cafeteras, en 70.500 hectáreas, que están dedicadas a la producción del grano.



Más de 100.000 personas conformarán la fuerza laboral durante la temporada en la que se recolectarán unos 1.540.000 sacos de café, según la previsiones.

Facebook Twitter Linkedin

La temporada se extenderá hasta enero del próximo año. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

“No queremos que la cosecha de café se contamine con el vicio, se contamine con el microtráfico. No queremos que la cosecha de café se contamine con el delito FACEBOOK

TWITTER

Entre las primeras medidas que se tomaron está la llegada de 30 uniformados de la Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo que reforzarán el modelo de vigilancia por cuadrantes y una mayor capacidad para los carabineros en los patrullajes que se realizan en las áreas rurales.



En total, serán 133 funcionarios de la Policía los que se movilizarán al Suroeste para brindar apoyo en todas las actividades preventivas, especialmente, en 16 de los 23 municipios de la subregión. También se priorizaron las poblaciones de Anzá y Caicedo, en el Occidente, y Caldas en el Valle de Aburrá.



(Además: Aníbal Gaviria anuncia nueva demanda contra EPM por incumplimiento en Hidroituango)



"Se fortalecen equipos de infancia y adolescencia. Atención a migrantes con Migración Colombia y puestos de control y patrullajes mixtos de Policía y Ejército, entre otras acciones”, anunció este miércoles en Fredonia Oswaldo Zapata, secretario de Seguridad y Justicia de Antioquia.



A través de sobrevuelos de drones, la Policía hará vigilancia y supervisión de las fincas cafeteras y adelantará circuitos y rutas de seguridad en las zonas urbanas, rurales y los eje viales estratégicos.

Facebook Twitter Linkedin

En Fredonia se adelantó un consejo de seguridad para revisar condiciones durante la cosecha cafetera. Foto: Gobernación de Antioquia

“No queremos que la cosecha de café se contamine con el vicio, se contamine con el microtráfico. No queremos que la cosecha de café se contamine con el delito. No queremos que se contamine con la extorsión y principalmente, no queremos que la cosecha de café se contamine con la sangre de nuestros caficultores. Queremos una cosecha de vida”, dijo el gobernador Aníbal Gaviria.



Para complementar las actividades de la Fuerza Pública se desplegarán acciones en salud (con jornadas de vacunación, salud sexual y reproductiva, prevención y atención de eventos en Salud Pública), educación (con prevención de la deserción escolar, permanencia y evolución de la matrícula y aplicación de modelos flexibles) y productividad (a través de la bancarización y formalización de la actividad).



(Puede leer: Se robaron el cadáver de un peligroso narco ecuatoriano del cementerio de Envigado)



También hay actividades para la erradicación de las violencias de género con mesas municipales y la socialización de un diagnóstico de la situación de las mujeres, el cuidado del medio ambiente con la sustitución de vehículos de tracción animal y la seguridad vial en las carreteras nacionales y departamental.



Para hacer un seguimiento territorial al plan se desplegarán mesas descentralizadas en los diferentes municipios. El primer encuentro será en Urrao, el próximos 5 de octubre, y luego se realizarán en Amagá, Salgar y Betulia en los meses posteriores.

Facebook Twitter Linkedin

La Policía Nacional acompañará la temporada de cosecha cafetera en municipios del Suroeste. Foto: Policía Antioquia

El 'Plan cosecha' también incluye medidas para la atención y regulación de los migrantes venezolanos que llegan al Suroeste en busca de trabajo. "Con Migración Colombia vamos a hacer los patrullajes de la población migrante", anunció el secretario Zapata.



Estas acciones estarán coordinadas con el Cuerpo de Investigaciones Científicas,Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela para fortalecer actividades de deportación.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



Para los dueños de las fincas también habrá acompañamiento durante las jornadas de pago de nómina y desde la Policía se brindará acompañamiento a las sucursales bancarias para el pago de nómina y los puntos de compras de café.



Durante la presentación del plan, el gobernado Gaviria entregó dos camionetas a la Policía Nacional para reforzar el parque automotor en el departamento y acompañar la temporada de cosecha. Con estas ya son 704 vehículos entregados a la fuerza pública en Antioquia.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO - MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com

En X: @sebascarvajal28